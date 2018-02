Advirtieron por el alto número de suplentes en el área de Enfermería

Si bien estas cuestiones forman parte de la agenda de discusión entre los gremios, la Asociación que representa a los empleados y el Estado provincial, uno de los temas que genera mayor preocupación es el alto número de suplentes dentro de la especialidad. "Hay un alto de nivel de suplentes que llevan entre seis y siete años trabajando para el Estado, y que no pueden tener su cargo permanente.





Eso sería un tema para trabajar a futuro, y estamos discutiendo con el Estado la forma de que los agentes queden en sus cargos", reconoció en diálogo con UNO la presidenta de la Asociación Entrerriana de Enfermería, Yanina Schmidt. Según cifras oficiales el número de suplentes alcanzaría un 30% de la planta en el sistema público de salud, y para revertir este panorama el gobierno propuso una capacitación que alcanzó a 800 auxiliares de Enfermería. "Años atrás se hizo el programa de titulación de auxiliares en Enfermería por única vez, en el que los auxiliares que ya estaban trabajando en las entidades públicas pudieron profesionalizarse y lograr la titulación en la especialidad.





Y eso también otorga una mejora en la calidad de atención del paciente. Ya quedan muy pocos auxiliares en la provincia, con la salvedad de que estos agentes están muy cerca de la edad jubilatoria", expuso la jefa del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud, Claudia Moreno. Justamente, los empleados que no accedieron a esta especialización es porque están cerca de jubilarse.





La cobertura de la atención en los servicios en los diferentes niveles reaviva la eterna discusión sobre si realmente se cuenta con la suficiente planta de personal. "En eso siempre se trabaja en un análisis cuali-cuantitativo del personal, pero la demanda siempre se cubre de una u otra manera. En algunos hospitales que son de mayor complejidad por allí hay un déficit de enfermería, y tendríamos que volver a realizar un análisis para cumplir al 100%", reseñó. La funcionaria, en referencia a la misma problemática, consignó que para obtener el plantel óptimo de enfermeros se realizan cálculos estadísticos que tienen que ver con el índice ocupacional, con el giro-cama y con la clasificación de pacientes internados, que son tres: de alta complejidad, de mediana complejidad y de baja complejidad.





"Los pacientes de complejidad 1 necesitan dos horas de atención de enfermería, lo que quiere decir que un enfermero que trabaja ocho horas va a poder atender de cuatro a seis pacientes por día. En cambio, en una Terapia Intensiva el índice de atención es 10, lo que quiere decir que por cada cama necesitás un enfermero las ocho horas.







800

La cantidad de auxiliares de Enfermería que recibieron capacitación del Estado, logrando la titulación.

14.000

Es el monto del salario inicial que percibe un enfermero que se desempeña en entidades de Entre Ríos









En estas estadísticas nos basamos para obtener los déficits de enfermería en las instituciones públicas de la provincia", relevó Moreno. Para tener más certezas respecto de esta realidad, el Departamento de Enfermería está llevando a cabo un relevamiento que comenzó en diciembre para determinar el índice de atención, pero además se tendrá en cuenta la demanda de atención en los hospitales de menor complejidad, los cuales derivan a los pacientes a los centros de mayor complejidad Ley de Enfermería La discusión por el tratamiento de la nueva Ley de Enfermería, con media sanción de la Cámara de Diputados, generó posiciones encontradas entre enfermeros de toda la provincia y entes vinculados a la actividad.

Para la titular de la Asociación de Enfermería "había muchas diferencias y cuestiones que no se habían consultado a la enfermería en general. Esto había sido un proyecto armado por algunos y realmente sentíamos que no nos estaban incluyendo. Por eso tuvimos cuatro encuentros muy productivos, donde los enfermeros pudieran nutrir el proyecto con el objetivo de obtener una mejor ley". Según Schmidt: "Se trabajó sobre la iniciativa presentada por UPCN, junto a su titular José Allende. Además nos reunimos con la comisión de Salud del Senado, a quienes le planteamos esta cuestión de que los enfermeros no se sentían incluidos con este proyecto de ley. Podría nombrarte algunos artículos muy puntuales; se había sacado de los lugares de concurso la presencia de la Asociación de Enfermería, que es el ente que los representa a nivel provincial sin ninguna bandería política".

A los puntos en disidencia – agregó la dirigente– se le sumó la cuestión de la edad jubilatoria, la forma en que se ingresa a la carrera de Enfermería a nivel provincial, entre otros. "Estamos tratando de armar un nuevo texto, el cual vamos a presentar junto con la comisión de Salud de la Cámara alta. Seguramente por los cambios que se están produciendo va a tener que volver a Diputados", explicó.

Para avanzar con el borrador se mantienen permanentes conversaciones con la senadora de Federal, Nancy Miranda, presidenta de la comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción. La entidad que nuclea a los enfermeros se encuentra analizando artículo por artículo, en el marco de un proyecto que contiene 72 artículos.





Honran su vocación Sumando a la actividad privada, se estima que en Entre Ríos son 5.000 las personas dedicadas a esta labor, donde se forja diariamente una fuerte vocación de servicio. Trabajan ocho horas diarias, completando 160 horas mensuales, y según el marco jurídico que los contempla se les reconocen adicionales por horario atípico, sumado a un adicional por riesgo. Aunque según admitió la titular de la Asociación todavía están atrasados en materia salarial.





"En el proyecto de ley se nos cuestionó como enfermeros si no queríamos la mejora salarial de los enfermeros. En realidad pensando en la tarea y en las horas que cumplimos desearíamos mejorar muchísimo el salario. Otra de las cosas que no tiene nuestra ley actual es la posibilidad de poder pagar el título. En realidad los auxiliares son muy pocos los que quedan y los que siguen están a punto de jubilarse. Pero hay muchos enfermeros que siguen estudiando, no solo que son licenciados y que aún no está reconocido ese título, sino que siguen haciendo especialidades, han hecho maestrías y por eso no se nos abona una diferencia económica", dijo Schmidt.





El reconocimiento económico se podría medir –explicó la profesional– a partir de una tabla mediante la cual cada cinco años se tendría que revalorizar la capacitación. En comparación con el salario de otras provincias sostuvo: "Entre Ríos es una de las jurisdicciones donde menos ganamos", y recordó el fenómeno de los enfermeros que eligen ejercer en otras provincias. "Tenemos dos universidades en la costa del Uruguay y los enfermeros formados ahí en su mayoría se van a trabajar a Buenos Aires. Como formadores hacemos mucho esfuerzo para formar personal y obviamente eso significa perder gente que estamos formando en la provincia. Pero también uno entiende que cada uno va a buscar su conveniencia y en la parte económica no estamos llegando a resolver ese problema", advirtió. El salario inicial de un enfermo alcanza los 14.000 pesos, se indicó. "Es una profesión a la que tenemos que ponerle capacitación, esfuerzo personal y estar atentos a los requerimientos de cobertura de la población", completó Moreno

La Enfermería es una de las profesiones más calificadas dentro del campo laboral en Entre Ríos, pero que se enfrenta a dificultades arraigadas en el sistema de salud estatal. La falta de reconocimiento salarial a la especialidad –un aspecto que volverá a ser eje de debate en el marco de la Ley de Enfermería–, el déficit de personal en la red sanitaria a nivel provincial y el reclamo por mejores condiciones laborales son demandas siempre presentes de un colectivo que en la provincia reúne a más de 3.600 trabajadores.