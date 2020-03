El viernes a las 19.30 un contingente de argentinos cruzó por el puente internacional Colón Paysandú hacia Argentina, previo descenso en el Área del Control Integrado donde quedaron deambulando libremente, haciendo visitas al Free Shop y utilizando los baños sin llevar barbijo o guantes, generando preocupación en el lugar, según publicó El Telégrafo de Uruguay.

Dicho grupo había llegado a Uruguay a través del aeropuerto de Carrasco en un vuelo comercial proveniente de Colombia al que no se le permitió aterrizar en Ezeiza por lo que aterrizó en la República Oriental del Uruguay.

Debido a que les era imposible llegar a Argentina por vía aérea o fluvial (Buquebus suspendió actividades), contrataron un ómnibus carretero que los trajo desde Carrasco directo a Paysandú. Al llegar al puente internacional General Artigas, el personal de la Dirección Nacional de Paso de Frontera no había sido notificado de la situación particular de estos pasajeros, por lo cual quedaron en libertad de movimiento dentro del Área de Control Integrado de la cabecera uruguaya del puente, mientras esperaban ser recogidos por un ómnibus argentino.

Desde las 17.30 a las 19.30 aproximadamente, los turistas permanecieron en el ACI hasta que se hizo presente personal de Gendarmería que, equipados con protección adecuada, les hicieron controles de temperatura.

Dos personas presentaron un cuadro febril, por lo que fueron trasladados en ambulancias hacia Colón.

Asimismo, autoridades consultadas informaron que esta situación no viola ningún procedimiento, puesto que Argentina permite ingresar a sus ciudadanos libremente por esta vía internacional.

En tanto, no existe un protocolo claro sobre los pasajeros que ingresan a Uruguay desde Carrasco, por lo que nada les prohíbe viajar en ómnibus a cualquier punto de la República.

La preocupación es que nadie cumplió con medidas sanitarias mientras aguardaban ser recogidos por el ómnibus argentino y que dos personas hayan presentado síntomas similares al coronavirus, estando además en contacto con funcionarios de distintas áreas del puente y del Free Shop.

Por su parte, desde el Free Shop se indicó que el personal que estaba trabajando al momento del ingreso del contingente estará atento a posibles síntomas que puedan surgir. Esta noche, gran parte del contingente se encontraba alojado en una estación de servicio en obra, ubicado al acceso de la ciudad de Colón, a la espera de ser trasladados, lo que también causó preocupación en la ciudad turística entrerriana que ya estaba aplicando un férreo control.

Duras palabras del intendente de Colón José Luis Walser

“Al mediodía me informaron que un colectivo con 27 argentinos venían desde el paso fronterizo con el Uruguay hacia Colón y me pidieron que los alojemos en la ciudad. Desde las 14 estoy peleando para no dejar entrar a esas personas a Colón. Desde el Consulado y Prefectura exigían con insistencia que los alojemos en Colón. También me llamó la ministra Rosario Romero por este tema. Me negué rotundamente durante horas a que esas personas ingresen a Colón. Es lamentable el papel de Cancillería. Prefectura trajo al contingente de personas y los tiraron en el circuito. Tuvimos que asistirlos con comida y mantas para que no estén tirados. Hablé con Gendarmería y Policía para que endurezca los controles y no entre nadie. Tengo la responsabilidad de resguardar a mis vecinos y lo voy a hacer aunque me tenga que pelear con todos. Estoy enojado con esta situación a la que nos exponen, tenemos la responsabilidad de cuidar a los vecinos y Cancillería prefectura nos genera estos problemas”.

Embed

En Colón se está aplicando el protocolo

Embed

Embed

En Gualeguaychú tampoco controlan

Vecinos de Gualeguaychú advirtieron sobre situaciones similares que se están dando en el paso fronterizo de esa ciudad con Uruguay. Concretamente en el puente San Martín que une Fray Bentos con Gualeguaychú.

En ese sentido se señala que los trabajadores del lugar relataron que de madrugada argentinos regresan al país por ese paso sin ningún tipo de control que establezca si proceden de Uruguay otro país de América o de Europa.