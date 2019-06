Advierten que Entre Ríos afronta déficit de enfermeros porque se van a otras provincias

Según datos revelados por la Organización Panamericana de la Salud en 2018, la Argentina se ubica entre los países de América Latina con una de las tasas más bajas de enfermeros: hay 4,24 cada 10.000 habitantes, mientras que Chile tiene 22 cada 10.000; Uruguay 18,9; Paraguay 14,6; Brasil 7,1 y Bolivia 5,1.

Referentes de sector admiten que hay un déficit a nivel nacional, que se hace más marcado en algunos hospitales. Entre Ríos no escapa a esta realidad, y si bien hay unas 4.000 personas dedicadas a esta profesión, existen espacios donde hay demandas concretas.

En este marco, el miércoles un grupo de enfermeros del hospital materno infantil San Roque, en Paraná, se manifestó frente al Ministerio de Salud de la Provincia reclamando una respuesta por la faltante de recursos humanos. Viviana Rivero, delegada en este nosocomio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señaló al respecto: “El San Roque ha presentado, con todos sus fundamentos, el déficit de 100 enfermeros y hemos estado reclamando por una deuda de francos”.

Asimismo, refirió: “Esto se ve acrecentado en este momento del año porque hay más demanda de internaciones, se agregan camas en el hospital por la posta respiratoria que se crea durante el período invernal, es decir que se agrega trabajo, pero no mano de obra. Se trabaja con recargo, hacemos hasta 16 horas, se suspenden los francos”. Sobre este punto, afirmó a UNO: “La situación que se está viviendo en el hospital es alarmante. Los enfermeros que están muy casados están con sobrecarga de pacientes y esto puede afectar mucho la calidad de la atención”.

Para conocer más sobre esta situación UNO intentó comunicarse con Claudia Moreno, jefa del área de Enfermería del Ministerio de Salud de la Provincia, quien no respondió a la consulta.

Una demanda a resolver

Si bien en la provincia en los últimos años Enfermería se transformó en una carrera prioritaria y se abrieron más centros de formación en distintas ciudades para que esté garantizado el egreso de técnicos y licenciados para dar respuesta a una necesidad en el ámbito de la Salud de mayor mano de obra calificada, referentes del sector sostienen que no se están creando nuevos cargos, lo que genera que muchos opten por irse a trabajar a otras provincias.

En este sentido, Rivero comentó que en el hospital San Roque hoy en día hay más suplentes que enfermeros titulares, y sostuvo: “Vemos con preocupación esta situación. Apuntamos a que se creen nuevos cargos, porque el enfermero que estudia busca estabilidad y mejor remuneración económica y se va a otro lado, y cada vez van a ser menos”.

También Marisa Espíndola, jefa del servicio de Enfermería del hospital San Martín, reflexionó sobre este tema: “En la actualidad tenemos varias entidades de las que egresan enfermeros y hay muchos disponibles para trabajar, excepto en el momento en que se van, al no conseguir trabajo en la provincia porque no se crean nuevos cargos, a pesar de que son necesarios”.

“Santa Fe es una de las que se han visto beneficiadas con la formación de enfermeros en Entre Ríos: ellos tienen un déficit y como allá trabajan seis horas y ganan el doble, muchos optan por trabajar allá, aunque les insuma un tiempo el viaje”, dijo, y lamentó: “En la costa del Uruguay se van a Buenos Aires; y en Victoria, donde también se forman enfermeros, se van a Rosario. Entre Ríos gasta tanto en formarlos pero se van porque nuestra provincia en sí no demanda esa mano de obra, no porque no sea necesaria sino porque no abre cargos para ellos”.

Espíndola también analizó la situación salarial del sector en la provincia, y refirió: “Muchos enfermeros de los que trabajan en el ámbito público en Entre Ríos se desempeñan además en el sector privado. Porque el problema que tenemos hoy no solamente es que contamos con pocos enfermeros, sino que esos enfermeros tienen dos o tres empleos por el costo de vida y los bajos salarios. En la provincia tenemos salarios equiparados al empleado público, lo único que nos diferencia es que tenemos un arancel por cantidad de horas y nosotros en vez de seis trabajamos ocho. Eso desalienta a un profesional en Enfermería que se formó cinco años en la universidad”.

Respuesta a una necesidad

Aunque en la actualidad el hospital San Martín logró ponerse al día con la devolución de los francos, también atravesaron una situación similar años atrás: “En 2004 salió la Ley Nº 9.564, que establece la jornada laboral diaria, semanal y mensual para el enfermero. Nosotros readaptamos la normativa a nuestra institución y pudimos ordenar la situación”, señaló Espíndola, quien está a cargo del servicio de Enfermería desde hace más de una década. Sobre este punto, comentó: “Cuando me hice cargo teníamos 26.000 francos adeudados. Planteamos un programa de devolución a 10 años, que se terminó de saldar al séptimo año, y desde entonces nos esforzamos en no adquirir deudas que no se puedan pagar, reordenando las dotaciones que tenemos en base al número de pacientes y la complejidad de los mismos”.

Por otra parte, contó que en esta época del año, cuando el trabajo se incrementa por las enfermedades respiratorias, habilitan otra área refaccionada de Neumonología, que funciona desde junio a septiembre, y en 2018 desde el mismo hospital se abonaron las guardias de Enfermería para cubrir esta mayor demanda y no sobrecargar al personal.

“Después esta área se cierra y se sigue trabajando normalmente. Con eso, más el servicio de Guardia de la institución que también trabaja para que no queden internados pacientes que no son prioritarios y en las derivaciones, hemos logrado mejorar la dinámica del hospital y a sus vez no ocupar demasiados enfermeros en una época en la que es complicada”, manifestó, y subrayó que también reestructuraron las licencias y solo se otorgan en esta época a titulares, siempre que el Ministerio garantice un reemplazo: “Tenemos un padrón de suplentes ya entrenados para poder trabajar en función de esta época, que ya vienen desde hace años y le damos cierta continuidad”, concluyó.