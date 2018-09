Advierten que "Precios Cuidados" tiene vigencia parcial en la provincia

El titular de Defensa del Consumidor de la Provincia, Juan Carlos Albornoz, detalló cómo ha sido la implementación de la nueva etapa del Programa "Precios Cuidados" en la provincia, y advirtió que aún están a la espera de los listados oficiales. En tanto, adelantó a APF que se sumarán al acuerdo pequeños supermercados y autoservicios de origen asiático.





"En medio de la mega devaluación y la disparada del dólar, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio de la Nación, decidió restablecer el Programa Precios Cuidados, y que sean las defensorías del Consumidor los organismos de control", explicó Albornoz.





Al respecto, señaló que "en estos pocos días se han ido sumando las grandes cadenas de supermercados y aquellas medianas como Día que tiene más llegada a los barrios". No obstante indicó que "todavía no están los listados oficiales completos", por lo que el Programa no se ha podido implementar de forma completa.





Vale recordar que el acuerdo contempla un total de 550 productos, cuya disponibilidad va a depender del formato del supermercado y de su estructura.





Además, hizo especial hincapié en que los precios son de referencia: "Esto quiere decir que el cliente va a encontrar productos más baratos y más caros en la góndola, pero el objetivo es que los más bajos no se disparen hacia arriba, ni los más caros suban tanto", dijo y recalcó la importancia de que los productos con precios de referencia efectivamente estén.









Los controles

El titular del área gubernamental aclaró que si bien el Programa no está completamente vigente, desde Defensa del Consumidor han iniciado inspecciones.





Al respecto, informó que en una primera instancia visitarán los locales adheridos y de no encontrar los productos que fueron publicados se procederá a emitir una advertencia, que de no ser corregida para una segunda visita, se aplicará una sanción. En este punto, resaltó el rol de los vecinos, ya que se registran muchos llamados al 0800 dispuesto para radicar denuncias ante la falta de productos.





Albornoz resaltó que el acuerdo alcanzado con los dueños de las grandes cadenas de supermercados contempla la publicación del listado de productos disponibles en la entrada de los locales y su respectiva señalización en la góndola.









Nuevas incorporaciones





En diálogo con esta Agencia, explicó que los supermercados más pequeños y aquellos de origen asiático habían quedado afuera del acuerdo inicial. En este sentido, señaló que ésta fue una de las inquietudes que se trataron en la reunión que las provincias tuvieron este lunes con representantes de la Secretaría de Comercio de la Nación y de la Secretaría de Defensa del Consumidor.





"Nos informaron que están en tratativas con la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y la Cámara de Supermercados y Autoservicios, y que esta semana tendrían el listado de autoservicios que no forman parte de las grandes cadenas y que se van a sumar al programa", adelantó Albornoz, al mismo tiempo que aclaró que no tendrán la misma cantidad de productos.









Caída del consumo





Por último, Albornoz hizo referencia a la "estrepitosa caída del consumo que se ha registrado en los últimos meses", por lo que estimó que tanto las grandes cadenas, como los supermercados más pequeños, se harán eco del programa. "Si bien en la provincia todavía no se ven condiciones tan extremas, en otras provincias están padeciendo los efectos de la devaluación y la inflación", remató.