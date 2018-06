Advierten que faltará gasoil en las estaciones de servicio del interior

Ante la faltante de gasoil que se empieza a registrar en las estaciones del interior, Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, aseguró que esta situación se repite en cada oportunidad en que se lleva a cabo un acuerdo de precios entre las petroleras y el Estado.





"Lo que está pasando ahora es que hay menos inyección de combustible en el canal mayorista, que proveen a sectores como el agro, empresas de transporte y las estaciones de servicios blancas (aquellas que no tienen bandera) y que se nutren de los distribuidores que operan en este canal mayorista –explicó Boz. Por lo que estas estaciones se ven afectadas y muchas de ellas sin combustible y gasoil específicamente, que es lo que está faltando".





Esta situación en las ciudades grandes no se percibe, pero en el interior es palpable. "Ahí se está notando una faltante y hay muchas estaciones de servicio blancas que directamente no tienen gasoil", aseguró el consultado.





En relación a las versiones que circulan sobre los cupos de ventas que podrían aplicar las petroleras, Boz confirmó que estas ya empezaron a notificar esa metodología de comercialización a las estaciones que forman parte sus redes. Por otro lado, destacó que aún no hay faltantes significativas en las estaciones de bandera, pero sí una dilación en las entregas.





La falta de colaboración por parte del Gobierno nacional en relación a los controles a las petroleras es un factor que colabora a que el desabastecimiento sea posible.



"El Gobierno nacional acuerda precios pero no exige a las petroleras que vuelquen el mismo nivel de producto al mercado. Esto está totalmente regulado, todas las estaciones de servicio debemos informar lo que se vende, por lo que hay registro de todo, tanto estaciones de servicio como mayorista, como petroleras, deben ingresar todos los meses lo que están vendiendo al mercado, entonces el gobierno concierta precios, pero que exijan el mismo nivel de entrega para mantener la venta".





Vence el congelamiento

El próximo 5 de julio vencerá el acuerdo que las petroleras firmaron con el Gobierno para congelar los costos de los combustibles . En esa oportunidad el barril de crudo costaba 73 dólares, mientras que el tipo de cambio era de 21,60 dólares.





A dos meses de ese acuerdo y con cambios abruptos en las cotizaciones de ambos elementos, aún no se sabe qué pasará.





"Las petrolerars no han informado qué va a suceder tras el 5 de julio, si se ajustará totalmente. La verdad es que no se sabe y no tenemos información –explicó Boz. Sí estamos muy preocupados porque si se debiera ajustar todo de una sola vez, es un golpe muy grande para el bolsillo de la gente. Creemos que no se aplicaría todo de una vez".





Guardias mínimas

En tanto para el próximo lunes el sector solo prestará servicio de guardias mínimas en las estaciones de servicio ya que el Sindicato de Estacioneros informó su adhesión a la medida de fuerza.









En Entre Ríos

Por su parte, el integrante de la Cámara de Expendedores de Paraná, Osvaldo González informó que en la capital como en el resto de la provincia, "por el momento no está faltando combustible".





El empresario explicó a UNO que "al no modificarse el precio de los combustibles las petroleras comenzaron a producir en menor medida, ya que nadie de ellos producirían a pérdida. Hasta tanto esto no se modifique se comercializará con cupos, tal como ocurrió años atrás".





"Como la actividad no es rentable, se produce en menor escala, y el problema sucederá en esta parte del país, cuando se necesite un mayor volumen de combustible, en este caso gasoil para afrontar las necesidades del campo u otros sectores", reseñó González.





Finalmente recalcó: "Hoy las petroleras están cubriendo la demanda, y no trabajan en el envío extra de combustible, por lo que no sobra nada en las ventas diarias. Las petroleras comenzaron a colocar cupos de consumo, por lo que empezaría a faltar cuando exista una mayor demanda".