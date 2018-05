Advierten que está intransitable el 80% de los caminos de tierra

La situación más compleja de la provincia se la llevan los caminos de tierra, que con la cantidad de agua caída y acumulada son los que más problemas presentan. Desde el gobierno provincial advirtieron que el 80% de los mismos están intransitables y hay 12 cortes de rutas por las precipitaciones. Desde Defensa Civil dieron cuenta de la tarea que llevan adelante y de una tormenta pronosticada para la madrugada y la mañana de hoy que puede ser importante.









Ayer, desde Defensa Civil tenían información de varios milímetros caídos en la zona del norte del Departamento Paraná, sur de La Paz y parte de Villaguay. Al momento, es una de las zonas más afectadas. "Transitamos una mejoría temporaria pero para mañana (por hoy) se espera una situación más complicada, con alta inestabilidad y una lluvia de promedio acumulada de 90 milímetros. De darse va a ser grande para ese mismo sector del Departamento Paraná, sur de La Paz, y Villaguay donde ya cayeron más de 150 milímetros. Esto complicaría más la situación, sobre todo la trama de los caminos de la provincia", dijo Lautaro López, titular del organismo provincial.





El funcionario agregó que los anegamientos son consecuencia de la cantidad de agua caída en tan poco tiempo y en general no hubo evacuados permanentes con la lluvia. Sí debieron atender la situación del momento, pero después, cuando el agua escurrió, las familias volvieron a sus hogares. "El problema está en los caminos, sobre todo los vecinales de tierra, donde hay situaciones de aislamiento", agregó.









Por eso la preocupación está puesta en lo que pase en las próximas horas. "Los meteorólogos lo llaman 'sistema de baja presión' que viene desde del Pacífico y al cruzar la cordillera empezaría a formar un centro en la provincia de Santiago del Estero y recorrería hacia nosotros, donde se alimentaría y generaría situaciones complejas. Pero esto es pronóstico, algo que puede pasar. De todos modos lo confirman por lecturas que vienen haciendo, porque atravesamos un sistema similar la semana pasada y tiene un mismo comportamiento y por eso los meteorólogos se arriesgan a pronosticarlo con mayor seguridad. Hasta ayer (por el martes) manejábamos otros registros, va cambiando", agregó.





Defensa Civil por estas horas está abocada a la coordinación de las acciones que se deban tomar en función del fenómeno climático y también es la encargada de poner en alerta a las áreas gubernamentales pertinentes para que tomen medidas a tiempo en caso de necesitarse. "La idea es que se transite este período de la mejor manera", sostuvo López.





También explicó que si bien están a disposición de los municipios con asesoramiento y para que la Provincia intervenga en caso que sea necesario, por lo general estos tienen la capacidad de respuesta que se necesita para atender sus propias localidades. "El problema hoy lo tienen las juntas de gobierno, y es ahí donde está el gobierno provincial. Con estas situaciones, esta semana estuvimos en la asistencia de Desarrollo Social, de Vialidad; hubo juntas aisladas por los caminos", reafirmó López.





arroyo.jpg



Monitoreo

El gobernador, Gustavo Bordet, acompañado por el vicegobernador, Adán Bahl, reunió a su gabinete para monitorear la asistencia de la Provincia a las localidades afectadas por las lluvias. La situación de los caminos, la llegada a las familias perjudicadas, y el acceso a escuelas y centros de salud rurales son la prioridad.

Bordet destacó la tarea de los trabajadores de salud, docentes rurales y trabajadores viales por el compromiso demostrado en estos días.

El mandatario junto a sus funcionarios realizó una evaluación integral de todo el territorio de la provincia y repasó el pronóstico de las direcciones de Hidráulica y Defensa Civil que indica la continuidad de lluvia en los próximos días, y la situación del centro entrerriano, puntualmente en la cuenca del río Gualeguay.

Durante la reunión se analizó el estado de la trama vial, previendo la asistencia sanitaria de la población y con la asistencia alimentaria para casos puntuales o eventuales daños que se produzcan en las viviendas.

"Trabajamos articuladamente para mitigar los efectos de este fenómeno climático que se contrapone con lo que teníamos hasta hace 15 días: altas temperaturas y mucha sequía prolongada durante varios meses", analizó Bordet.

En cuanto a la situación de la trama vial, Bordet la calificó de intransitable e hizo foco en los caminos secundarios y terciarios. Resaltó: "Hay varios pasos que están cortados y han sido informados. Se trabajará en su reparación inmediatamente cesen las lluvias".

Asimismo aclaró que no hay ninguna población que corra peligro de quedar aislada. "Ha llovido mucho en el norte entrerriano, he estado en contacto con los intendentes, no hay viviendas anegadas pero estas temperaturas hacen que los chicos puedan contraer enfermedades respiratorias. Hay que estar atentos a que haya la adecuada contención desde lo sanitario y lo social y esto lo articulamos con todas las intendencias", explicó Bordet.

También dijo que hay dificultades en el acceso a algunas escuelas rurales y centros de salud, y destacó el papel que llevan adelante los agentes sanitarios. "Lo importante es el trabajo articulado, en equipo, para llegar rápidamente con soluciones que son perentorias, que no admiten dilaciones. En esto estamos abocados, independientemente del resto de las tareas que nos ocupan todos los días", agregó Bordet.

Entre otros funcionarios, participó de la reunión la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, quien advirtió: "En este momento tenemos 12 cortes en rutas principales y secundarias". También dio cuenta de cortes en caminos terciarios. "Además hay siete situaciones que estamos evaluando si ameritan cortar o mantenemos la transitabilidad", dijo, y agregó: "Estamos preparados para, cuando el tiempo lo permita, salir al territorio". Esperan que sequen los caminos para poder trabajar sobre ellos.

En cuanto a los caminos de tierra, Benítez sostuvo que alrededor del 80% se encuentran intransitables, y recomendó andar con mucha precaución, ya que están muy pesados por lo que la transitabilidad tiene que ser restringida, y a baja velocidad. En ese sentido, pidió: "Cuando no haya necesidad no transiten los caminos de tierra", y reafirmó el impacto que tienen los caminos cargados de agua con zonas en donde cayeron 300 milímetros en muy poco tiempo.

"Nosotros estamos al costado de todas las rutas con personal y maquinarias, si algún camión se llega a quedar vamos a colaborar para sacarlo. Pero queremos pedirles que en los momentos que no haga falta, no estén transitando", insistió.

En ese contexto, la titular de Vialidad contó que desde el organismo se realiza un cálculo de todo lo que es cañerías y sistemas de desagües. "Hoy un caño de 60 centímetros ya no alcanza para que desagüen los caminos, por lo tanto estamos haciendo una verificación y cambios, porque los desbordes se están dando continuamente", dijo.





Atención social

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, explicó que se trabaja en varios niveles de atención y articulado con municipios, instituciones intermedias y juntas de gobierno.

Entregaron módulos alimentarios, calzado, indumentaria y abrigo para un primer momento y después abordaron la problemática en viviendas puntuales. "Trabajamos en Villaguay y Feliciano, que son las ciudades donde se ha tenido que trasladar gente y brindar distintos niveles de contención", explicó la ministra entre otras zonas como La Paz, Gualeguay y Rosario del Tala.