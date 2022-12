Advierten que cobrar recargo en compras con tarjetas es "ilegal"

“Por todas las operaciones hechas en blanco hay que pagar impuestos. ¿Por qué en los comercios grandes con pago de tarjetas en un pago o con débito, no te cobran un recargo? Porque ellos pagan los impuestos y no están negreando. Es porque ya está contemplado en el precio que van a pagar impuestos. Mientras que los comercios más chicos ‘tiran’ a hacer operaciones en efectivo para no tener que pagar los impuestos. Cuando uno quiere pagar con la tarjeta y como tienen que pagar impuestos, te recargan. Pero no te recargan por lo que les cobra el banco, te recargan porque te quieren hacer pagar los impuestos a vos”, advirtió a UNO el titular del organismo, Fernán Poidonami.