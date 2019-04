Advierten por el efecto nocivo de prácticas médicas ilegales

A raíz de la divulgación de prácticas medicinales ilegales, el Ministerio de Salud , el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), tomaron la decisión de neutralizar estas intervenciones, por el potencial impacto negativo en la salud.

Las medidas se toman respecto de la promoción de tratamientos realizados con células madre por presuntos profesionales que llegan de otros puntos de Latinoamérica.

Según se informó que los mecanismos de contralor estatales estarán "atentos ante el desarrollo de prácticas experimentales que no sean realizadas bajo un marco regulatorio oficial que garantice la eficacia terapéutica y la ausencia de efectos secundarios indeseables".

Se definieron medidas "para resguardar la salud de los entrerrianos y aceptar sólo las prácticas que posean rigor científico y cuenten con la habilitación adecuada".

En este marco, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, acompañada por la directora general de Hospitales, Karina Muñoz, y el coordinador de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud, Gonzalo Navarro, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de Iosper, Fernando Cañete; la vicepresidenta de Femer, María Cristina Gariboldi; y el tesorero de esa institución, Roberto Balbarrey.

Velázquez explicó: "Cualquier acto médico que se desarrolle sin la observación estricta de las normas reseñadas, será puesta en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. Sin la debida autorización, ya sea el uso terapéutico de células madre, así como otros tratamientos que no cuentan con el aval científico en nuestra provincia, constituyen prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad, salud y vida de los pacientes entrerrianos".

El director del Iosper, Fernando Cañete, indicó: "Tomamos la decisión de resguardar el interés de la salud de los entrerrianos. En la obra social tenemos solicitudes sobre avances de algunas patologías determinadas en la provincia que no tienen perspectiva de dar solución o resolver la cuestión de fondo de los pacientes".

"Trabajamos junto a la ministra, su equipo y la Femer para que los entrerrianos no sean sujetos de pruebas de aquellas nuevas tecnologías que no poseen rigor. Algunos médicos vienen a practicar la medicina en forma ilegal. Tenemos algunos casos que estamos tratando en la obra social, y esperamos que continuemos en un camino corrector, defendiendo a los afiliados y que no se aprovechen de las necesidades de salud", señaló.