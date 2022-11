Adán Bahl se refirió a su posible candidatura a gobernador

Sin embargo, el presidente municipal declaró al medio FM de la Costa: "No he decidido nada, tampoco he hablado con el gobernador", aseguró Bahl. En esta línea, Bahl agregó: "Estamos enfocados en la gestión. La ciudad necesita seguir creciendo. Lo pensaremos, lo veremos, pero hoy no lo tengo decidido para nada". Asimismo, aseguró que aún "hay varios meses para aplicar la energía en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros".