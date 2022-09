Adán Bahl: qué dijo sobre el paro de colectivos

En tanto explicó que el subsidio no va a demorar más de un día en acreditarse. "El gremio tiene esa postura de que si no cobra el día 4, hace paro. Pero también es responsabilidad absoluta y total de la empresa conseguir los fondos para pagar. La empresa no presta servicio sólo en Paraná; lo hace en distintos lugares del país. Integra un oligopolio, tienen distintas fuentes de ingreso de otros lugares. Es su deber atender estos baches transitorios para brindar un servicio en los términos estipulados, cosa que no hacen".

Colectivero agredido San Benito colectivos UTA.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

Multa a Buses Paraná

Por otra parte confirmó que se multará a la empresa. "La vamos a multar, como manda la ley, pero a mí lo que me importa es garantizarle el servicio a los paranaenses que hoy, para llegar al trabajo, tuvieron que gastar 6 veces más en remis para que no le descuenten el presentismo. Hoy estamos encorsetados en un contrato que no firmamos, pero estamos buscando alternativas para resolver esta situación de manera definitiva", puntualizó.