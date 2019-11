Los profesionales califican que hay deficiencia en la gestión del hospital Felipe Heras de Concordia y acusan directamente al director, Adolfo Libardoni. En los últimos días se intensificó la protesta por la faltante de medicamentos en uno de los centro de referencia de la costa del Uruguay.

Precisaron que desde hace un mes y medio la situación se tornó desesperante y solicitan la intervención de autoridades superiores. En tanto que desde la dirección calificaron que hay provisiones y que los reclamos obedecen a “un tinte político”.

El propio director del hospital, Adolfo Libardoni indicó a La Red Concordia que “todas las semanas están llegando medicamentos para el hospital Felipe Heras. Con respecto a las declaraciones de la doctora –Florencia Prieto–, el fin de semana pasado tuvimos un entredicho porque faltaba penicilina. Pero ella faltó a la verdad, porque penicilina había en farmacia, en la guardia y eso hizo que se tomara público conocimiento”.

Para la máxima autoridad del nosocomio, “la gente se da cuenta que todo esto tiene un tinte más bien político porque a principio de la semana anduvieron caminando concejales de Cambiemos, senadores provinciales, apoyando lo que decía la doctora”.

Respecto a lo manifestado por las declaraciones en cuanto a lo edilicio, indicó que “el hospital Heras tiene 128 años, vienen un mes antes de las elecciones a descubrir que hay goteras. Cuando el dólar saltó, el peso se devaluó y cada vez nos cuenta más comprar los medicamentos. Lo que comprábamos para un mes, ahora podemos hacerlo cuatro veces en el mes y con distintos precios todos”.

Consultado si existía faltante de medicamentos para las personas con padecimientos neurológicos, manifestó: “No es así. Están llegando, tampoco en una cantidad importante, se nos termina rápido y tenemos que volver a comprar”. En conclusión, “es de público conocimiento que tuvimos problemas de medicamentos y los problemas edilicios también. Todos los informes ya están en Paraná. Me parece que no es correcto la forma de moverse, evidentemente hay otro tinte y que lo vemos cada cuatro años”, según Libardoni.

Respuesta

La médica infectógola del Heras, Florencia Prieto le respondió a Libardoni respecto a “faltar a la verdad”. “Las elecciones ya pasaron, el tinte político excede los reclamos que estamos haciendo. Tengo una trayectoria muy importante, soy muy cuidados con lo que digo y si llegué a este punto, como tantos de mis colegas que me están acompañando, es por algo. Seríamos todos una banda de mentirosos. Los mismos pacientes dicen cómo son las cosas”, expresó a UNO.

La profesional comentó que esta faltante comenzó a percibirse desde setiembre del año pasado con los reclamos desde el área de salud mental. “Eso se fue incrementando y empeorando al punto que estamos ahora. Hay faltante en todas las áreas y no es solo medicación, faltan sueros, gazas. Odontología está atendiendo solamente urgencias porque no tienen gazas o ibuprofeno en jarabe. No hay gasas en las guardias externas, hubo faltante de sueros y antibióticos endovenosos para pacientes internados. Los pacientes con diabetes están teniendo faltante”.

Además, Prieto señaló que “el ecógrafo del hospital tiene más de 40 años y se vive rompiendo. Hace más de un mes que estamos sin aparatos de ecografía por lo que derivamos todo y el hospital Masvernat no dan abasto. A ese pedido lo presenté hace más de un año, firmado por todos los médicos y la respuesta que hubo fue de que no hay plata”.

Respecto a lo señalado por Libardoni, en cuanto a la disparada del dólar, la médica expresó que “como todas las demás economías domésticas, se ha tenido que ir ajustando a lo largo de estos años con la inflación, pero uno tiene que ir viendo las soluciones. Si no le alcance el dinero, tratar de buscar la manera y ahí todos estaríamos apoyando al director. No es que estamos en contra, queremos que alguien lo resuelva. Y ese alguien son las personas por las cuales fueron electas y que ocupan los puestos que fueron elegidos”.

Prieto también precisó que “todas las gestiones que se hacen, son con solicitudes. De mi parte le entregué una nota hace aproximadamente cuatro meses, donde constan los medicamentos que nosotros necesitábamos en nuestra área. Esto lleva tiempo. Los pacientes de salud mental han tenido recaídas de sus tratamientos por la faltante de medicación”. En cuanto a las medidas que tomarán dijo que “por supuesto que no vamos a abandonar nuestro puesto de trabajo, pero seguramente haremos un llamado a la solidaridad a la población para hacer un pedido de abrazo simbólico al hospital”.

Por su parte el neurólogo Daniel Brugo precisó: “En nuestra área no hay ningún medicamento en farmacia. He tomado una decisión y le he dicho a la gente que le hacemos la receta, van a farmacias que le escriban que no hay para que el defensor del pueblo pueda accionar. No puede ser que en salud pública, donde es una obligación la entrega de medicación porque quienes vienen aquí no vienen porque les sobra el dinero, sino que vienen porque no tienen capacidad económica”.

El doctor indicó: “La gente tiene que saber que no somos cómplices. He hablado con el director y me dijo que venía medicamento. Hoy no hay ningún medicamento, la gente tiene que ir a comprar a la farmacia”.

Intervención

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, informó que se tomó la decisión, plasmada en la resolución 4406, donde se resuelve “constituir una Comisión Normalizadora administrativa contable en el hospital Felipe Heras de Concordia”.

En declaraciones radiales, la funcionaria justificó la decisión “a los efectos de llevar adelante los procesos buscando mejorar y optimizar la situación –en todas las instancias que sean necesarias– para asegurar la cobertura de Salud a la población”. Por otra parte, no se descarta que haya un cambio de autoridades en el nosocomio.