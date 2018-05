Aconsejan verificar la habilitación de empresas de viajes estudiantiles

A pesar del paso del tiempo, los altos costos y las fluctuaciones del mercado, el sueño de viajar a Bariloche se mantiene vigente desde hace décadas y es el lugar elegido por muchos de los futuros egresados de la escuela Secundaria que tienen la oportunidad de celebrar de este modo el fin de una etapa.

Por lo general los padres firman el contrato el año anterior y abonan en cuotas el valor del paquete, que ya incluye el traslado, el hotel, la comida y las demás actividades que desarrollarán los alumnos, como excursiones y entradas a boliches. El monto total tienen que estar cancelado al momento de que los estudiantes partan a destino.

Quienes viajan este año deben haber pagado un importe aproximando a los 38.000 pesos por un viaje en colectivo –en avión es más costoso– de 11 días, ocho noches, régimen de pensión completa y actividades completas, un monto que puede variar según si es temporada alta o no.

Los alumnos que este año adquieren este producto, deben pensar ya en pagar unos 42.000 pesos. En todos los casos los padres tienen que hacerse cargo además de abonar la denominada cuota cero, que es un aporte al fondo de turismo estudiantil, el cual consta del 6% del valor del paquete básico, y cubre los servicios de transporte, alojamiento, gastronomía, excursiones básicas y los seguros correspondientes a la realización del viaje, según indica en su sitio el Ministerio de Turismo de la Nación.

"La cuota cero se instrumentó para darle un cierto respaldo a los viajes de egresados. El Ministerio de Turismo lo que hace es cobrar este fondo, que lo pagan los papás, que garantiza lo que sería el valor básico de un viaje", explicó Marcelo Grasso, quien trabaja hace más de tres décadas en una empresa provincial dedicada al rubro y actualmente es el gerente.

En este marco, comentó: "Se implementó porque en el caso de que alguna empresa llegue a quebrar, los chicos no se queden sin su viaje. Cubre lo básico: contempla hotelería, transportación y régimen de comidas, pero no cubre el 100% del viaje y muchas veces quedan excluidas lo que serían las actividades y las excursiones".

Para que los adolescentes prontos a graduarse no tengan que resignar las opciones que convinieron originalmente porque la agencia con la que firmaron el contrato quebró, Grasso recomendó: "Al momento de contratar es importante saber qué respaldo económico tiene esa empresa, más allá de la Cuota Cero".

A su vez, advirtió: "Un tema que hay que considerar es la habilitación, que se renueva todos los años, porque hay empresas, que están vendiendo en la provincia, que no están habilitadas, y los padres tienen que estar alerta. Cuando hay desesperación por vender, aparecen distintas agencias de diferentes lugares no solamente para ofrecer viajes para estudiantes de Secundario sino también para el nivel Primario. Por ejemplo llegan de Rosario o Buenos Aires. Vienen a vender y después desaparecen, y quienes hicieron el contrato no saben adónde recurrir".

En la página del Ministerio de Turismo de la Nación –www.turismo.gob.ar–, se puede corroborar si la agencia está inscripta y para qué destinos está habilitada al momento de prestar servicios. Además de hacer esta verificación, Grasso sugirió observar bien qué ofrecen las empresas: "Hay que ver si ponen el foco en regalos que no son relativos al viaje. Los padres deben estar atentos a qué le van a brindar respecto al hotel, las comidas, las actividades", dijo.

Además, indicó que hay que tener en cuenta el respaldo económico de la empresa. "Lo aconsejable es buscar una que sea propietaria de los servicios que está ofreciendo, porque muchas agencias los contratan y sin mucha inflación no había tanto problema, pero hoy en día uno contrata un año antes un paquete pero la empresa no empieza a pagar los servicios un año antes", explicó, y señaló: "Ya ha pasado que las que no son propietarias de los servicios por ahí terminan quebrando, porque al cortarse lo que es el volumen de pasajeros y al haber incremento de las tarifas, se les complica. Por eso a veces los padres tienen que estar alerta con las empresas, sobre todo considerando la solvencia y lo que tienen patrimonialmente, que tengan un buen respaldo".

"Hoy una empresa que contrata servicios es un intermediario entre el padre y el prestador, y no tiene ningún tipo de respaldo. A veces juega también mucho la trayectoria de las empresas, es decir el tiempo en el que están en el mercado. Hay empresas que por ahí se ponen de moda, como ya ha pasado", recalcó.





Mercado actual

Grasso sostuvo que "para un padre con un sueldo estándar, pagar una cuota de un viaje a Bariloche se le hace pesado" y contó que la gran mayoría de los padres opta por financiar el viaje en cuotas fijas, que se mantienen aún con los vaivenes económicos. Sin embargo, analizó: "Si esto sigue así no sé hasta dónde las empresas van a poder seguir a valores de cuotas fijas. Por ahora no se piensa en cobrar cuotas variables porque eso complicaría las ventas, ya que ningún padre va a querer empezar a abonar algo que no sabe cuánto va a terminar pagando".

Asimismo, indicó que en la actualidad se ofrecen otras alternativas más accesibles para los estudiantes secundarios. Sobre los costos, mencionó que Camboriú tiene una diferencia de casi 10.000 pesos menos respecto a Bariloche, y Carlos Paz cuesta un poco más de 20.000 pesos.

No obstante, Bariloche sigue siendo el destino predilecto por los estudiantes: "El mercado está muy diverso, pero hay chicos que siguen eligiendo Bariloche porque algún hermano o familiar fue a ese destino y es lo que tienen en su cabeza por las referencias, pero están viajando cada vez más a Camboriú por una cuestión de costos y porque muchos prefieren la playa en vez de la nieve", analizó.

Sobre este punto, graficó: "Un 60% elige Bariloche y un 40% Camboriú. Después hay alguna minoría que opta por Carlos Paz. Estas son las tres ciudades preparadas para el turismo estudiantil. No es así en el caso de Mendoza para el viaje de egresados, ya que la idea es brindarle al chico una opción donde pueda conocer un destino pero también tener lugares para divertirse, y más allá de las confiterías, el chico durante el día tiene que tener distintas alternativas".