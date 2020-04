Acondicionan 18 hospitales para atender casos de Covid 19

El gobernador Gustavo Bordet hizo saber que se realizan intervenciones en 18 hospitales de la provincia, a fin de acondicionarlos para atender los casos de covid 19 que se presenten. Se suman inversiones en equipamiento e insumos en el marco de la emergencia sanitaria.

Junto a la vicegobernador Laura Stratta, el intendente de Paraná, Adán Bahl, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, el gobernador recorrió este martes el hospital San Martín, acompañado por su director, Carlos Bantar, y observó los trabajos encarados a raíz de la pandemia de coronavirus, además de otras obras refacción y ampliación que se encuentran en ejecución, como la nueva terapia intensiva y servicios de diagnósticos que demandará una inversión superior a los 100 millones de pesos.

“Estamos preparando todo el sistema sanitario para poder enfrentar casos que eventualmente puedan presentarse de covid 19", dijo el mandatario y en ese marco precisó que "estamos interviniendo en 18 hospitales de toda la provincia para tenerlos acondicionados, todo un protocolo de acción y algo muy importante que aquí en el hospital San Martín, que es el de referencia de la provincia, a partir de mañana ya se empezará a trabajar con un protocolo específico aplicado a coronavirus y que también hay que decirlo está integrado con toda la red que significa la atención de salud, tanto pública como privada en la ciudad de Paraná”.

Luego el gobernador sostuvo que “con el intendente se ha estado trabajando también en otras etapas para cuando venga la contención en caso de que se requiera con el transcurso del tiempo. Si algo nos ha permitido justamente este período de aislamiento, es haber logrado un achatamiento en la curva de crecimiento de los casos para poder tener esta infraestructura que era sumamente necesaria en caso de que cuando llegue el pico se pueda atender correctamente a todos los pacientes”.

“La inversión que se hace es en 18 hospitales de la provincia y también estamos haciendo una fuerte inversión en material para equipamiento, para insumos, por casi 200 millones de pesos para tener todo acondicionado y todo preparado en el momento que se requiera y que llegue el pico”, detalló.

A modo de balance, el primer mandatario manifestó que en "Entre Ríos se trabajó fuertemente, y desde antes que se produzca el caso el primer caso en Argentina. Esto nos permitió ser previsores y hay un trabajo muy articulado e integrado. Un gran equipo de Salud que está al frente de la emergencia, y también articulando con los intendentes en cada municipio. Hoy la situación de Entre Ríos es de curva controlada, con 21 casos, y si uno mira lo que nos rodea, donde hay circulación activa en las provincias vecinas con muchos más casos, nos obliga a redoblar los esfuerzos, por eso hacer una recomendación que permanentemente hago a la Policía de Entre Ríos para controlar los cruces camineros porque es muy necesario evitar el flujo innecesario de transporte en la provincia, salvo los que tengan que ver con actividades que estén permitidas, como la distribución alimentaria para llegar a cada una de las mesas de los entrerrianos”.

“Estamos satisfechos con la situación en Entre Ríos, pero muy lejos aún de estar en una situación óptima. Hay un trabajo realmente comprometido de muchos sectores. Fundamentalmente lo más importante es que la población cumple con las normas de aislamiento social obligatorio", concluyó.

En el hospital San Martín se instaló una guardia de admisión para la atención de afecciones respiratorias, con el objetivo de descomprimir la central.

El director del nosocomio, Carlos Bantar, dijo que “este será un lugar especializado para la atención de afecciones respiratorias. Empezamos este miércoles de 8 a 20 horas. Cualquier persona que se dirija a la guardia central por la puerta principal encontrará un cartel que lo redirige a esta zona para ser atendido por especialistas en afecciones respiratorias. De esa manera uno va a poder separar muy bien los pacientes que podrían ser potencialmente contagiantes, no sólo de coronavirus, sino de gripe o cualquier otra virosis que en el invierno es prevalente. De esa manera se va a poder diferenciar las poblaciones y vamos a poder preservar a aquellas personas que tuvieron la suerte de no haberse infectado”.

Finalmente, indicó: “El ingreso es por directamente por calle Pascual Palma. Es una guardia exclusiva de afecciones respiratorias y la otra guardia se mantiene para todas las otras afecciones”.

A su turno, el intendente Bahl se refirió al movimiento que se advierte en la ciudad. "El control se está haciendo en Paraná y en toda la provincia con un esfuerzo y un trabajo concomitante con la Policía de Entre Ríos, con las fuerzas de seguridad nacional y con todos, pero gran parte de esa responsabilidad está en cada uno de nosotros. Uno puede estar controlando en todas las esquinas, los ingresos a la ciudad, pero lo más importante es que cada uno de nosotros asumamos nuestro rol, que sepamos que la obligación es quedarse en casa, que tenemos que hacer todo lo necesario y tener en cuenta que cuando nos quedamos en casa estamos contribuyendo en la lucha contra el coronavirus, y también estamos cuidando a los que más queremos que es nuestra propia familia”.

“Por lo tanto, todo lo que se está haciendo y todo lo se ha logrado con el esfuerzo del gobierno nacional, provincial y los intendentes, pero especialmente por el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos, tenemos que cuidarlo. Tenemos que ser responsable, y la responsabilidad es de todos", insistió.

Luego opinó que "el paranaense es responsable. No está todo el mundo andando. Sí impacta cuando el movimiento es el que hoy vemos, pero hay mucha gente responsable que está haciendo muchos sacrificios. No solamente quedándose en casa. Hay muchas personas que hoy tienen una actividad comercial que no pueden trabajar, que están preocupados porque no tienen los recursos para pagarles sueldos a sus trabajadores a fin de mes, y están cumpliendo las disposiciones de Salud, del Presidentes y están contribuyendo a esta lucha, pero la responsabilidad es de todos y de cada uno de nosotros”.

Por último, Bahl destacó que “el Estado cumple su rol y su obligación, pero tomemos 30 segundos cada uno de nosotros y hagamos una reflexión si realmente estamos aportando un granito de arena en esta lucha que es contra algo desconocido y para lo que nos estamos preparando y estamos aprendiendo día a día, pero que indudablemente vamos a poder salir adelante, que sabemos que podremos hacerlo, en la medida que al esfuerzo lo hagamos entre todos", concluyó.

Otros trabajos

Al referirse a las obras en el nosocomio, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, dijo que “es parte de las planificadas por el gobernador, en consonancia con los ministerios de Salud y de Planeamiento en el marco de la pandemia. Sobre esta necesidad se planteó una serie de obras que se suman a las que ya teníamos en marcha en el hospital y que han consistido en el apuntalamiento de la estructura en el sector central y, paralelamente, sobre la esquina de Pascual Palma y Gualeguaychú, en una antigua ala, se trabajó en el reacondicionamiento de cuatro salas y pasillos que permitirán la atención de pacientes de mediana complejidad”.

Además, como parte del plan de reformas y ampliación del hospital San Martín, se continúa con la ejecución de la nueva terapia intensiva y servicios de diagnósticos, que está avanzada en un 71 por ciento, sumando una inversión total superior a los 100 millones de pesos.

Como parte de esta obra se prevé el emplazamiento de una nueva unidad de terapia intensiva en los espacios libres del nosocomio en el sector noroeste del predio. La misma contará con una capacidad para 15 camas, 13 destinadas a pacientes críticos y dos para aislados. Actualmente se avanza con ese frente de obra.

También se cuenta con un nuevo ingreso sobre calle Pascual Palma, que vinculará la torre de internación con el área de diagnóstico y tratamiento que ya está habilitada. Se mejorarán las vinculaciones entre áreas y servicios del lugar lo que permitirá además la ampliación y refacción de diversos sectores y especialidades tales como kinesiología, traumatología, dependencias para médicos de guardia; alguno de estos sectores hoy ya habilitados.

En cuanto a los servicios complementarios, se establecerán áreas de residuos – patológicos y comunes – y sus respectivos depósitos con accesos por calle Gualeguaychú, desde donde también podrán acceder los camiones para la carga de los tanques de oxígeno criogénico y la sala de tanques back up que ya se encuentran instalados.

Por otro lado, se han removido los pasillos existentes de chapa, que estaban instalados desde hace muchísimo tiempo, para dar lugar a la construcción de conexiones más adecuadas, acordes a las necesidades de un establecimiento sanitario.