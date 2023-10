Acompañantes Terapéuticos se expresó tras denuncia contra supuesto profesional

Al ser consultado por el estado del acusado en el colegio, Gómez aclaró: "Esta persona, aparentemente, es estudiante de enfermería y se habría anunciado como acompañante terapéutico. Lo que sabemos es que no está matriculado en el colegio y si se hubiera hecho pasar por un AT abarca otro delito, que es la usurpación de delito y matrícula, lo cual tiene injerencia en el colegio".

Por otro lado, el representante de CATER insistió en la necesidad de exigir a los profesionales el título universitario habilitante, así como la matrícula que acredita la profesión: "Cuidamos y velamos la profesión, por eso reiteramos que esto se pida a los trabajadores, porque constata la formación y así se resguarda a quienes utilizan nuestros servicios, pero también al profesional".

Finalmente, Gómez comentó a UNO que las autoridades del colegio se acercaron a la Justicia por este caso "para actuar de oficio en caso de que se necesite, ya que no sabemos si es AT o no, pero lo que estamos seguros es que no está matriculado y no debe ser AT en sí".

La denuncia fue informada a los medios de prensa por la Policía Federal a raíz de un procedimiento en Paraná donde fue detenido un hombre de 24 años que aparentemente ejercía la profesión de acompañante terapéutico. Según informaron las autoridades, el joven fue denunciado por haber emitido en distintas plataformas imágenes donde sometía sexualmente a una menor de edad con discapacidad.

Las imágenes habrían sido detectadas por el FBI que dio el alerta por la distribución de graves situaciones ultrajantes y abusos sexuales. El lunes se realizó la imputación y el acusado fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, por el delito de distribución y producción de material de abuso sexual y abuso sexual con acceso agravado.

Según supo UNO, desde la División Trata de Personas se ubicó al imputado en su domicilio, ubicado en calle Ameghino, al este de la capital entrerriana. El acusado es estudiante de Enfermería y cuidaba a una menor de edad con discapacidad por al menos seis meses.

En los allanamientos se incautaron celulares, computadoras y otros soportes informáticos que, en el primer informe que emitieron los investigadores, se corroboró la existencia de imágenes que complicarían al acusado. La causa se encuentra en manos del discal Leandro Dato, quien no descartó que hubieran más víctimas.

La jueza de Garantías, Gabriela Garbarino, dispuso la prisión preventiva a pedido de Dato en base a toda la evidencia recolectada. La medida tuvo el respaldo del Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica, por lo que se acordó que el acusado resida en la cárcel por el término de 60 días. Por su parte la defensa requirió que la prisión preventiva se realice en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, con el fin de "preservar la seguridad" del acusado, ya que sería conocido por otros detenidos en Paraná.

Finalmente, UNO supo que todo lo secuestrado se enviará a la Dirección de Inteligencia Criminal para el peritaje de las evidencias y que se extraiga todo lo vinculado a imágenes, videos y otro tipo de material de interés para la causa.