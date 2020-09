Acler: "No deja de haber enfermos de las demás patologías"

La multiplicación de los contagios de coronavirus se traduce en una mayor demanda del sistema de salud, tanto del ámbito público como del sector privado. Así lo reconoció el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) Víctor Lozze, que definió la situación epidemiológica como “difícil”.

“El sector privado está viendo que todos los días la demanda comienza a crecer con respecto al problema de la pandemia, no solamente porque aparecen nuevos enfermos, sino que a la vez aparecen nuevos contagios dentro del plantel del personal. A pesar de tener extremados cuidados con todo, el bichito este se sigue metiendo”, advirtió el profesional.

acler.jpg Víctor Lozze, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler)

Para Lozze el problema central radica en la incertidumbre de no tener certezas sobre lo que pasará en el largo plazo. “Vemos que todos los días aparecen más casos; un día se enferman dos o tres empleados dentro de un sanatorio y el contagio es progresivo. Capaz que se enferman dos y esos hacen un compacto con seis o siete, y tienen que ir a cuarentena. Si a un sanatorio le empezás a sacar la gente, no hay cómo reemplazarla”, alertó.

En su mensaje destacó que cada día los establecimientos de salud privados refuerzan las medidas de higiene para evitar los contagios. Pero sostuvo que pese a los cuidados siguen apareciendo casos de Covid-19. “Los cuidados que tiene cada sanatorio de su gente es extremadamente importante. Y eso está haciendo que los contagios no sean tan importantes. Eso es dentro del sanatorio, pero una vez que salen no se tiene control de la gente. Estamos en un momento muy difícil y hay que tener mucho cuidado, esto es realmente un problema. No sabemos cómo sigue” subrayó en declaraciones a UNO.

Capacidad de camas críticas

Consultado por el nivel de ocupación de las camas de atención de pacientes críticos en Paraná, explicó: “Hoy -por ayer- estaba hablando con la gente de los sanatorios que tienen terapia intensiva de adultos, y están llenos. Si una terapia intensiva tiene 10 camas, con Covid-19 están ocupadas cinco. Y las otras cinco hay que tenerlas para las otras patologías. No deja de haber enfermos de las demás patologías. La consulta habitual en un instituto sanatorial es de gente que asiste realmente con problemas”, sentenció.

En otra intervención, Lozze insistió que se está trabajando al límite y que si se tiene en cuenta que los casos de coronavirus no dan tregua, “se está haciendo todo lo que hay que hacer, con los protocolos correspondientes. Están todos los sanatorios atentos a la situación, pero ahora la pandemia está teniendo su etapa más compleja”.