Acevedo aseguró que Varisco será candidato

La concejala paranaense Claudia Acevedo (Cambiemos), se refirió al futuro político del intendente, Sergio Varisco, luego de la situación judicial que terminó con su procesamiento por presuntas vinculaciones con una red de narcotráfico. "Estamos esperando que todo esto se aclare de una vez y que tengamos un buen final de esta pesadilla que hemos vivido", aseguró la edila.

Acevedo dijo que Varisco va a ser candidato, y precisó: "Se está analizando en el grupo al que pertenecemos. Nosotros tenemos experiencia en la ciudad y los paranaenses lo apoyan. Por eso, algunos creemos que otra candidatura en la ciudad sería lo más conveniente".

De esta forma la edila oficialista admitió que la inicial posibilidad de postularse para la Gobernación de la provincia ha pasado a un segundo plano, en parte por el impacto de la situación judicial.

En ese contexto, valoró la gestión municipal y aseguró: "Es contundente el cambio que se está haciendo en la ciudad. (...) eso nos va a dar un lugar para volver a pretender presentarse en la ciudad o en la provincia, según lo que se decida. Estamos preparados para participar".

Según Acevedo, integrantes de la banda de narcotráfico que lidera Daniel Tavi Celis "buscaron la forma de perjudicar políticamente a Varisco". "La política te lleva a conocer gente que está vinculada a cosas que no le estás preguntando quiénes son o cuál es su conducta. Esta gente se acercó en algún momento y me acuerdo que alguna vez Lucía Varisco (hija del intendente) los echó del salón donde nosotros nos reuníamos. Seguramente, estas personas se sintieron ofendidas y buscaron la forma de perjudicar políticamente a Varisco", explicó e declaraciones a Canal 9. "No se pudo arrancar antes con las obras porque las licitaciones llevan su tiempo y la ciudad necesitaba encaminarse en cuanto a la organización administrativa", precisó luego.