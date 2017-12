Acciones para concientizar sobre el uso medicinal del cannabis

Mañana se llevará adelante en diferentes ciudades del país la 8ª Marcha Nacional de la Marihuana, y si bien en Paraná no habrá una movilización, integrantes de la ONG Mamá Cultiva Entre Ríos informaron que participarán en la Plaza 1° de Mayo con un stand informativo para concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre esta temática.

En este marco, ofrecerán folletos y charlas informativas sobre las actividades en general de Mamá Cultiva y el cannabis medicinal

"Mamá Cultiva Argentina adhiere a la 8ª Marcha Nacional de la Marihuana y acompaña los reclamos por un sistema legal que no persiga ni penalice a cultivadores y usuarios de cannabis, y que no los iguale a narcotraficantes. Especialmente, exigimos la incorporación del autocultivo y el cultivo solidario de manera expresa en el artículo 8 de la ley 27.350 de cannabis medicinal, para brindar protección y dejar de criminalizar a quienes recurrimos a la marihuana para aliviar múltiples dolencias y sufrimientos", señalaron desde la ONG a nivel nacional. Asimismo, indicaron: "Sabemos que es posible una vida mejor, una salud más inclusiva, un sistema que no nos expulse. Necesitamos leyes que nos tengan en cuenta, que nos acompañen y no nos dejen solas. Exigimos que no haya más presos por el autocultivo".

Este año se aprobó la Ley Nacional Nº 27350, que regula el uso medicinal del cannabis, poniendo como principio de acción a la investigación sobre los beneficios de dicho uso.

Para que las más de 150 familias entrerrianas que hacen este uso de la marihuana para mejorar la calidad de vida durante el tratamiento de distintas enfermedades estén acogidas por la ley, la legislatura provincial debe adherir a la norma nacional, cuestión que está siendo tratada.