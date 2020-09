Absuelven a Casaretto en la causa por violación de la veda electoral

El Juez Federal de Paraná Leandro Ríos absolvió a Marcelo Casaretto, en la causa que se investigó tras la acusación de haber, supuestamente violado la veda electoral en la campaña política de 2019.

La denuncia fue presentada en la Justicia Federal por el diputado provincial Esteban Vittor, por entender el legislador de Cambiemos que Casaretto había participado de actos partidarios y administrativos del gobierno provincial en varias localidades de la provincia de Entre Ríos.

Por violar la veda electoral, pidieron sancionar a Casaretto

Conocida la resolución del juez federal, que descarta la acusación del diputado del PRO Esteban Vitor y del Fiscal Carlos Garcia Escalada. Expresó: "Teníamos razón. Las cuestiones políticas no deben judicializarse. Asunto terminado, a seguir trabajando, como todos los días".

En su fallo, el juez Ríos, indicó: "No puede dejar de señalarse las falencias de la investigación conducida por el fiscal electoral en la cual no existen constancias de diligencias tendientes a corroborar los hechos denunciados (vgr. oficios a Facebook o Twitter para la preservación e identificación de las publicaciones, IP desde las cuales se generaron estas, secuestro de ordenadores –en diversos formatos­ del imputado, ID de los post, logs de conexión, monitoreo web, entre otros), todo ello, con la correspondiente intervención de un perito en informática para la extracción de los datos informáticos y desde una computadora oficial que permita corroborar el historial de navegación y la correspondiente asignación de un valor HASH que garantice su intangibilidad, pues en la información colectada por el escribano no ha establecido siquiera un protocolo de acceso verificable (acerca de la recolección de datos de tráfico y datos de conexión".

"Nada de esto ha asegurado el órgano acusador en este proceso penal electoral y, por lo tanto, resulta en esta instancia final de juzgamiento imposible de comprobar la autenticidad e integridad de las publicaciones atribuidas a Casaretto, con el grado de certidumbre que cualquier sanción penal reclama como presupuesto válido de imposición. Dicho de otra manera, las capturas de pantalla aportadas por el denunciante y utilizadas por el Fiscal en forma exclusiva para fundamentar su acusación, sin otra actividad probatoria complementaria, acarrea un déficit en la recolección y aseguramiento de la prueba incriminatoria, que la descalifican como aquella actividad de la parte destinada a generar la certidumbre judicial", indicó el magistrado, para resaltar: "Es que, ante la ausencia y/o deficiencias de probanzas sobre la autenticidad e integridad de las publicaciones, coloca a esta magistratura en la insuperable situación de la «duda razonable» en relación a los ineludibles extremos fácticos de autoría y entidad de las publicaciones indiciarias, en particular a su trazabilidad, integridad y demás circunstancias de tiempo modo y lugar".

"Consecuentemente, la desidia señalada obstaculiza toda certeza jurídica – procesal sobre la ocurrencia de los hechos atribuidos al imputado. Bajo tales parámetros, la descripción del funcionamiento sistemático de la teoría del delito y de las distintas indicaciones legales o jurisprudenciales dirigidas al intérprete, demuestra que el Principio de in dubio pro reo, tiene diferente intensidad en la reconstrucción judicial del supuesto de hecho", valoró Ríos, por lo que dispuso la absolución del expresidente del IAPV y actual diputado nacional.