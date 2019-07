Aborto: Precandidatos al Congreso abren la grieta

La discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no solo se instaló como el tema central de la actividad legislativa en 2018, sino que además dividió como nunca antes a la sociedad con respecto a un tema que siempre había sido tabú. Esa valoración quizás haya sido más importante que la mera reducción que se quiso hacer de la puja en las calles entre pañuelos verdes y celestes. Por primera vez en mucho tiempo se pudo debatir con seriedad y altura sobre una problemática compleja y delicada, y el claro ejemplo se dio en la Cámara de Diputados. Allí en maratónicos plenarios de cuatro comisiones se pudieron escuchar todas las voces a favor y en contra del proyecto de ley que obtuvo la media sanción en la Cámara baja. Tiempo después, durante la votación en Senadores, se impuso el voto en rechazo a la legalización del aborto.

En mayo militantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvieron a presentar el proyecto de la IVE con algunas modificaciones sustanciales, pero sabiendo que este año el parlamento no retomaría el tema.

Los precandidatos y el aborto

Con la nueva composición en ambas cámaras a partir del 10 de diciembre ya se descuenta que la iniciativa encontrará cabida entre los bloques políticos que le dieron su respaldo. Pero con el recambio de cargos nacionales (diputados y senadores) se pondrán en juego 155 bancas en el Congreso, siete de ellas correspondientes a la provincia de Entre Ríos. Entre los diputados entrerrianos que terminarán su mandato en diciembre se encuentran los peronistas Juan Manuel Huss y Julio Solanas, además de los representantes del PRO, Yanina Gayol y Marcelo Monfort.

En el Senado tendrán su despedida los justicialistas Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, y el dirigente que impulsó las protestas contra la Resolución 125, Alfredo De Ángeli. Aunque este último buscará su reelección luego ser bendecido desde la Casa Rosada.

La campaña para acceder a una banca legislativa comenzó a tomar impulso en el distrito entrerriano y como principal atractivo es que habrá internas en Juntos por el Cambio entre tres listas. Por su parte el oficialismo alcanzó la unidad tanto en su lista para diputados como para senadores nacionales.

En una ronda de consulta entre los precandidatos UNO quiso saber la postura de algunos de los postulantes en relación a un tema que volvió a instalar una grieta entre la clase política. El titular del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) Marcelo Cassaretto, será el candidato en primer término de la lista de diputados nacionales. “Primero quiero reunirme con mis compañeros para saber si tomamos una posición de conjunto, por el momento no lo hemos hablado. Mi posición es la del gobernador de la provincia”, sostuvo el exministro de Economía durante la gestión de Jorge Busti.

Con este argumento el contador buscó explicar que será el partido el que defina la postura en caso de acceder a una banca. Al respecto agregó: “En algunos casos hay una posición de conjunto y en otras hay libertad de conciencia”.

Dijo que se ha reunido individualmente con algunos de sus pares del Frente de Todos, pero específicamente para definir algunos aspectos de la campaña electoral. “Todavía no he ganado las generales, tengo que pasar agosto, octubre, asumir en diciembre. Estamos en junio recién: hay 350 temas para hablar”, planteó en forma escueta.

La actual diputada provincial y primera en la lista de precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Gabriela Lena, se declaró a favor de una posición intermedia. “Yo soy pañuelo naranja, ni verde ni celeste, estoy a favor del Estado laico”, le respondió a UNO. Al profundizar su postura manifestó: “Todo lo que tenga que ver con la fe y la religión van por separado en lo que tiene que ver respecto de la realidad. Estoy totalmente de acuerdo con el protocolo de aborto no punible que es lo que está regulado”.

Sobre el proyecto de IVE se pronunció con cierto reparo. “En algunas cosas estoy a favor y en otras cosas no. Sinceramente ninguna de las posturas extremas me llegan, pero defiendo siempre la libertad. Quizás esté más cerca del pañuelo verde que del azul, pero no voy a volver atrás. Para mí una nena violada y abusada, es una nena violada y abusada, no es un útero”, reflexionó.

La legisladora de Chajarí se mostró en desacuerdo con la interrupción del embarazo a partir de los cinco meses, y propuso legislar como en algunos países europeos donde se habilita la IVE antes de los tres meses de gestación.

Consenso Federal llevará como precandidato al Congreso al socialista Juan Manuel Rossi, encabezando la nómina de diputados nacionales. El joven dirigente defendió la propuesta a favor de la legalización del aborto.

Y fundamentó su mirada diciendo: “Estamos formando un frente en la provincia con fuerzas que tienen posturas disímiles, por eso respetamos las convicciones individuales. Es una cuestión de salud pública y nuestra postura histórica es a favor. Ninguna mujer esta a favor de ir y abortar, pero llegado el caso y pasando toda una serie de instancias nos parece que están bien: no es una cuestión religiosa”.

En su pronunciamiento dejó en claro que no estudió “en detalle” el nuevo proyecto de IVE ya que se están cerrando las cuestiones de campaña. “La cuestión clave es despenalizar la sanción, hay una desigualdad con la gente que es más humilde”, aseguró.

Kisser pidió una consulta popular: “Es un asunto transversal”

La lista Futuro Entrerriano de un sector interno de la UCR definió como primer precandidato a senador nacional al legislador provincial Raymundo Kisser. En primer lugar dijo que la discusión “es transversal, que excede cualquier marco político y partidario”. Y planteó que “después de la Constitución de 1994 está perfectamente previsto este tema: hay que hacer una gran consulta popular”.

Además sostuvo que en virtud de su formación se declara en contra del aborto, y acotó: “Pero hay una realidad. No puedo negar que hay abortos, que no están regulados, que no están controlados. Tenemos que mejorar las excepciones, pero si viene alguien que está embarazada producto de una violación, me parece que en ese caso el aborto debe correr. Porque es algo no querido, no deseado”.

La actual edila paranaense Estefanía Cora será la segunda candidata a senadora nacional del bordetismo. Se definió como una militante de tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo que posibilite la reducción de la mortalidad materno-infantil: “Mi postura es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Otro de los precandidatos que en la provincia pegará con la fórmula Lavagna-Urtubey, Lisandro Gamarra (partido SER) opinó: “Soy provida. No son los legisladores los que deben tomar la decisión respecto de la legalización o no del aborto. Hay que darle participación al pueblo a través de una consulta popular o un plebiscito”.

Por otro lado es conocido el apoyo al proyecto de IVE de los candidatos del frente nacional FIT-MST, Nadia Burgos y Luis Meiners.

En contra se pronunció públicamente el senador Alfredo De Ángeli.