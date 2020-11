Embed

La semana pasada Rodrigo conmovió a todos con un video en vivo en sus redes sociales donde lloraba desconsolado con Moscú muerto en los brazos y denunciaba la mala praxis. El video se viralizó rápidamente y recibió cientos de comentarios de apoyo y personas que relataban situaciones similares. Por eso decidieron hacer una manifestación frente a la comuna para concientizar acerca de lo ocurrido en la práctica y que los funcionarios y veterinarios de zoonosis se hagan responsable del maltrato recibido por el gatito y su dueño, a quien negaron la información durante dos horas.

“Agradecemos las personas que vinieron a la convocatoria. Organizamos esta marcha porque estamos indignados con el trato que recibimos de Zoonosis de Paraná. No tuvimos repuestas de ellos, ni de director. No estamos solo por Moscú porque murieron otros animales que no tienen voz”, dijo a la Radio de UNO por la 97.1 La Red Paraná.

“Tenía turno para castrarlo. Me pidieron los datos. Lo pusieron en una bolsa de arpillera. Yo confié en ellos, pensé que lo iban a sacar rápido. Me dijeron que lo estaban operando y no era así. Mi gato murió asfixiado dentro de una bolsa. No me lo devolvieron en seguida. Cuando me llamaron dos horas después mi gato estaba muerto, ni siquiera lo llegaron a castrar”, relató.

Por otra parte pidió respeto. “Para nosotros no era una mascota, era un hijo. Tenía siete meses y todas las vacunas”, acotó y dijo que fueron a Zoonosis porque no les alcanzaba el dinero para ir a una clínica veterinaria privada.

En este punto, su compañero Santiago agregó. “Queremos que se tome conciencia. Que los profesionales y los funcionarios se tiene que hacer cargo que de lo que está pasando en Zoonosis. No pedimos que la cierren, las personas deben castrar a sus animales porque es parte de la salud pero que se hagan cargo, porque cuando se inauguro la clínica veterinaria estaba en buenas condiciones y hoy está en mal estado, a los animales lo tienen en el piso. Esto no tiene que volver a suceder. En forma pública y privada vamos a seguir insistiendo para que las personas que lleven

sus mascotas a Zoonosis, pidan la matrícula y los datos a los profesionales que los atienden”.

