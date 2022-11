A Victor Taborda no lo dejaron participar del maratón del Becario

victor taborda maratón instituto becario 1.jpg

"El es Víctor Taborda, el día viernes le negaron la inscripción a la Maratón del Becario porque presentó un kit escolar que no cumplía con las expectativas de la organización, si quería participar le daban la opción de comprar el kit que la misma organización ponía a la venta ($2.000). Este último punto no estaba especificado en el reglamento, tampoco se lo explicaron. Teniendo en cuenta que Víctor no tiene acceso a información digital y tampoco a redes sociales. Él lo contó casi como a una anécdota, como si estuviese acostumbrado a que estas situaciones se repitan en diferentes aspectos de su vida. A él no le sobra nada, es un incansable trabajador, y sobre todo una gran persona, quienes lo conocen pueden dar fe de eso. Es una lástima que se le haya negado la participación, siendo que hace tiempo se venia preparando para correr esta carrera, que pregona solidaridad en la ciudad", contó en sus redes sociales Gustavo Rodríguez y acompañó su descargo con una imagen de una nota hecha por UNO a Víctor por el Día del Canillita hace unos años atrás, donde se contaba su historia y la manera en que correr lo salvaba de la rutina diaria.