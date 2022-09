A los 60 años, el esfuerzo para estudiar Abogacía y Notariado

Lamentablemente por políticas que destruyeron la idea de igualar para arriba, se comenzó a precarizar la calidad con ideas “estigmatizantes”, y que se debía bajar la exigencia para lograr alcanzar los objetivos. Y fue así que se buscó eliminar el cero, la repitencia por la retorcida idea, de garantizar una mejor educación. Los resultados, bajo nivel en el aprendizaje.

Ejemplos para imitar

UNO dialogó con dos adultos mayores, que se presentan así: hace poco tiempo se recibieron en Abogacía, y como les apasiona estudiar y seguir progresando, también estudiaron Escribanía. Un ejemplo, sobre todo para aquellos políticos que quieren eliminar el mérito la superación, contar con un título y que les da lo mismo una persona con o sin estudios, o que crezcan en su intelectualidad.

El caso de María Hilda Sosa de 63 años y René Horacio Alva de 69, son ejemplos de que se puede.

Los dos no se conocen, y con sus contratiempos, luchas y esfuerzos, lograron estudiar y recibirse en Abogacía hace poco tiempo, y como si esto fuera poco siguieron estudiando Escribanía.

Los dos al hablar con UNO, coincidieron decir que en la vida no sirve recibir todo de arriba. Hay que esforzarse, ponerse retos, desafíos, y si hay un tropezón, no bajar jamás los brazos, e insistir.

El mensaje es claro, y está dirigido a las nuevas generaciones que no están acostumbradas a tener sacrificios, metas, obligaciones y responsabilidades. La cultura del trabajo, del estudio, del mérito, son fundamentales para enfrentar el camino de crecimiento.

Estudiar toda la vida

María Hilda Sosa, de 63, casada con Rosendo Krenz, se recibió el 4 de agosto de 2022 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA en Paraná.

Orgullosa esta mujer, no oculta su satisfacción por el título, pero como entiende que el mejor ejercicio mental es mantenerlo activo, decidió comenzar con la carrera de Escribanía. “Fue un gran esfuerzo terminar Derecho, pero ahora el desafío es Escribanía, y ya avanzamos en el primer cuatrimestre”, dijo Hilda a UNO al confirmar: “La verdad es que no se me hizo tan difícil”.

Recordó que en el 2005 empezó a estudiar Abogacía. “Avancé en la carrera, pero se me hizo complicado y me retracé por el trabajo. Cumplía nueve horas en una empresa de construcciones, y al salir a la tarde, me iba derecho a la facultad”.

“Terminé de cursar en el 2013, y no me quedaba mucho más tiempo. Y una vez que me jubilé, en el 2017, pude aprovechar al máximo, y así pude avanzar y recibirme en agosto de este año”, contó.

Hilda Sosa.jpg

Su paso por Abogacía, deja como saldo positivo: “El gran compañerismo y amistad en los cursos. Hice muy buenos amigos jóvenes y adultos mayores, pero en especial hubo profesores que fueron maravillosos, tal es el caso de Roberto Krochik, quien me ayudó a que no dejara la carrera”.

Sus dichos estaban apuntados a una materia en especial, Sucesiones. “La rendí como 10 veces, y siempre me faltaba algo. No se si era el docente o yo. Pero estuve cerca de bajar los brazos, y ahí Krochik me contuvo y me dio los mejores consejos. Así fue que rendí una vez más y la aprobé”, relató como uno de los aspectos de mayor estrés en el cursado.

“Para mi fue maravilloso el paso por la facultad, porque mis compañeros nos respetaban y compartían, sin ningún tipo de diferencias por la edad. Y nos daba gusto que nos tomaran como ejemplo de superación”, resaltó para indicar: “Estudié con algunas personas que ahora son jueces, otros que son destacados abogados, como Boris Cohen, y ahora curso en Escribanía con el abogado Claudio Berón, entre otros que siempre están en los medios de prensa”.

-¿Por qué a los 63 años, sigue estudiando?

- Sencillamente porque me hace bien. Desde chico me incentivaron a llenarnos de conocimientos, leer mucho, tener curiosidad. Tras terminar el secundario, inicié la carrera de Ingeniería en construcciones, pero se me complicó el cursado, y de ahí seguí haciendo cursos, capacitaciones, tales como informática, masajista y otras actividades. Hasta que empecé abogacía, y ahora Escribanía.

“Son desafíos que nos proponemos, pero desde pequeña observaba a mi abuela ser autodidacta. Ella no fue a la escuela, pero aprendió a leer y nos leía a nosotros”, recordó para agregar: “Nos incentivó a leer todos los libros, y cuando no teníamos, leíamos el diccionario que le llevó a tener buena ortografía”, dijo.

Para estudiar, tuvo sacrificios, y Sosa contó: “No es fácil dejar de salir un fin de semana para preparar una materia, o cortar las vacaciones para rendir un parcial. Ni hablar de no poder realizar un viaje, porque ya estaban las fechas de los exámenes”.

Reconoció además que pagar una cuota mensual de 23.800 pesos, se puede hacer cuesta arriba “pero no debe ser impedimento para no poder estudiar”.

“He escuchado que muchos jóvenes y otras personas, no estudian por los costos, pero tenemos en la región con Universidades públicas, incluso Derecho, ahora se podrá estudiar de modo gratuito en Paraná”, referenció la flamante letrada.

Una vez que culmine la carrera de Escribanía, no descarta abrir su estudio jurídico para trabajar en Derecho Laboral y Comercial.

Al avanzar la entrevista Hilda, dejó un claro mensaje a los que ven estos casos como “raros”. “Esto debería ser normal, somos muchos los que tenemos objetivos, y no hay que esperar la ayuda de nadie. Si tenemos un tropiezo, no hay que bajar los brazos, porque de lo contrario, nunca se llegará a nada. Hay que tener fuerza de voluntad para salir adelante, ganas y no poner excusas o echar las culpas a otros”.

Oler la muerte

Raúl Horacio Alva, es un jubilado de 69 años. Durante 35 años formó parte del Ejército donde se retiró en el 2002. En medio de sus ganas por estudiar cursó y aprobó inglés, portugués, acordeón y guitarra.

En el año 2010, mientras buscaba afianzarse en Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV). La recuperación fue lenta y quedaron secuelas para caminar y hablar.

La pasó mal y al salir de Terapia Intensiva, lo único que quería era aprovechar al máximo la vida. “Cuando uno ve la muerte cerca, es como que algo cambia. Y si bien siempre me gustó aprender, conocer y ampliar mi educación, ahora me propongo objetivos para seguir cultivando mi formación”, reseñó.

Alva se recibió de Abogado en el año 2017, pero necesitaba más, de allí que cursó Escribanía en Paraná, y se recibió recientemente.

“Logré avanzar en Abogacía, porque mis hijas me leían los Códigos y libros de las materias cuando estaba internado. Y en la lenta recuperación física, pedí rendir los exámenes escritos, porque no podía hablar. Y así avanzamos con mucho esfuerzo”, sentenció.

Alva sabe que al mirar hacia atrás tuvo muchos contratiempos. “Pero eso no me quitó la fuerza mental para tratar de seguir. Y la verdad es que con pasión y ganas fuimos aprobando materias”, relató el retirado del Ejército y abogado, para indicar: “Tuve dificultades con tres materias: Internacional, Privado y Público, hasta que finalmente las aprobé”.

Muchas materias la aprobó rindiendo libre, y otras cursando, hasta que finalmente logró el objetivo.

Un poco tardó en llegar el premio, ya que la recuperación física con gimnasia y otras prácticas médicas para superar el ACV, llevaron su tiempo.

“Estoy agradecido a mi familia, mis cuatro hijos y en especial con una de ellas que tambien es abogada. Ahora que los dos tenemos el título, no me puede corregir tanto”, dijo risueñamente.

Alva es un hombre formado, pero quiere seguir estudiando. Más bien parece un enfermo de los libros, y por ello consideró adecuado para la entrevista realizarla en la Biblioteca Popular de Paraná, lugar al que asiste bastante seguido.

En su cursado por la universidad pública, valoró el compañerismo en los cursos donde no había diferencias de edad. “Al estar en el ritmo de estudio, no me dio tanto trabajo estudiar Derecho, y en las ocho materias de Escribanía, las aprobamos sin mayores contratiempos”.

El hoy abogado y escribano, reconoció: “Desde niño siempre busqué estudiar, y soñaba con ser abogado. Y la verdad que en la escuela técnica de Diamante nos ayudaron mucho a tener la pasión por los libros y los talleres, en especial en electricidad, carpintería y herrería, lo que me llevó a ingresar al Ejército a la parte de Mecánica de Ingenieros”.

En el resumen de su vida estudiantil, tiene marcado que en 1.986 intentó comenzar a estudiar Abogacía: “Tenía algo más de 30 años, y en la Facultad tuvimos la oportunidad de contar como profesor de Público y Ciencias Políticas, el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Horacio Rosatti. También nos formaron otros jueces de Santa Fe y Entre Ríos, como Carlos Alberto Chiara Díaz (Exvocal de Superior Tribunal de Justicia).

En el ida y vuelta de su historia, el abogado Alva tiene seis nietos (el más grande ya cumplió 20 años), a los que les deja el legado de que lo único que te ayuda a crecer desde todo punto de vista es el estudio. “No hay otra fórmula, por más que algunos quieran inventar que estando sentado reclamando, tendrás derecho a pedir, pero no a progresar por tus propios medios. Uno debe ser feliz por crecer, ser alguien por nuestros méritos, y no por el dedo de alguien”, reflexionó el hombre que se ve muy exigente con el mismo y con el resto de sus allegados.

En esa línea, aseguró a UNO: “No hay excusas para no tratar de hacer algo. Se podrá demorar, tener problemas, pero si nos quedamos en el problema, jamás avanzaremos. Ojalá no se pierda nunca la cultura del trabajo, donde los pueblos logran transformarse y crecer en base a la Educación. Es obvio que si el conocimiento no es impulsado desde el Estado y los gobiernos, es porque quieren controlar de mejor manera a la población”.

Con respecto al sacrificio para poder estudiar, mientras cumplía sus funciones como militar, ejemplificó: “En el Ejército, en las guardias o en los ratos de tranquilidad, me leía los libros de Derecho a la noche o la madrugada. Eso me ayudó bastante para poder progresar en la aprobación de las materias”.

Alva dio a conocer que luego de recibirse de Abogado, fue felicitado por amigos y excompañeros del Ejército, y solo en algunos casos contados con los dedos, les fue indiferente, sobre todo en algunos oficiales y jefes. “No les debo nada a ellos, cumplí y siempre trabajé en el Ejército, y nunca tuve problemas, y si bien acepté las reglas de juego, también me hice respetar.”, añadió.

“Hoy a muchos amigos del Ejército, me consultaron por los estudios, y les dio ganas de terminar el secundario, y otros comenzaron a estudiar en la universidad, e incluso algunos cursan Abogacía junto a sus hijos. Y en mi caso no descartó comenzar a estudiar en un tiempo Ciencias Políticas en Paraná, ya que siempre va a estar la oportunidad de crecer en el conocimiento aprovechando la oferta académica existente en esta ciudad”.