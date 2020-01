A donde el corazón los lleve

Dina Puntín/De la Redacción de UNO

Mientras la concordiense Leonela Moreyra comenzó en diciembre pasado su misión Punto Corazón en La Habana (Cuba) y la talense Gisela Ascaíno lleva más de un año de trabajo en Barrios Altos de Perú (su regreso sería en abril); tres entrerrianos finalizaron su formación y ya se preparan para su apostolado que tendrá a Brasil y Uruguay como destino. María Carolina Panozzo Zenere, oriunda de la ciudad de Federal partirá en mayo y por 14 meses al Puntos Corazón de Salvador de Bahía; Judit Masramón -de Concepción del Uruguay- se trasladará a Simões Filho, en marzo; en tanto que Uriel Troncoso de San Salvador pertenece a la Infancia y Adolescencia Misionera y en abril irá a la República Oriental del Uruguay.

Ellos se suman al listado de jóvenes de la provincia que ya han vivido esta oportunidad por más de un año y ahora comparten sus historias de fe y para acercar a otros a ofrecer una presencia de amistad y consolación que permite a las personas que sufren volver a descubrir su dignidad y avanzar con esperanza en su vida. Hoy los nogoyaenses Denise Ríos, Rosario Corrales y Juan Correa y la paranaense Marianela Díaz cuentan a quien quiera escuchar sus experiencias de vida en Perú, El Salvador, India y Chile, respectivamente.

Testimonios

“¡Hola a todos! Mi nombre es María Carolina Panozzo Zenere, oriunda de la ciudad de Federal, tengo 28 años y soy Acompañante Terapéutica y Licenciada en Psicología. Pertenezco a la Parroquia Santa Rosa de Lima (Diócesis de Concordia) y formo parte de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM). Conocí la Obra Puntos Corazón en el campamento diocesano de la IAM, en el año 2018. Desde entonces, me enamoré del carisma de dicha obra, que es la compasión y consolación a las personas que más sufren. También, del valor que se le otorga a la presencia, que acompaña, y que uno de sus pilares sea la oración y la mirada contemplativa sobre toda la realidad”, explicó esta joven para conseguir padrinos que solventen su estadía en Salvador de Bahía. La mayor parte de los recursos de Puntos Corazón provienen del aporte regular de los padrinos económicos que los voluntarios consiguen para su misión.

“Al principio, me pareció algo muy lejano e imposible. Pero, cada vez crecía más en mí el llamado de Dios de participar en la obra. Fue así que, luego de mucha oración y discernimiento, que estuvo acompañado de mi asesor espiritual, comprendí que esto es lo que Dios quiere para mí. Ir a misionar implica renuncias, dejar por un tiempo a la familia, amigos y abandonar comodidades. Pero, donar unos meses de mi vida para estar al servicio de los que más sufren, a través de una simple presencia que acompaña y que se expresa con gestos sencillos, me llena el alma y me genera una alegría inmensa. Con la confianza puesta en Dios y con la certeza de que María me acompaña y guía, tengo la enorme felicidad de contarles que en mayo partiré por 14 meses al Punto Corazón de Salvador de Bahía, Brasil”, detalló.

La presentación de Judit Masramón es similar a la de Carolina. “Soy de Concepción del Uruguay, tengo 28 años y en 2015 me recibí de arquitecta y un tiempo después comencé a trabajar de dibujante hasta llegar actualmente a tener mi propio Estudio junto a una ingeniera civil, con quién nos conocimos en los grupos parroquiales de la Basílica Inmaculada Concepción, a los cuales pertenezco desde mi adolescencia y donde fui creciendo en la fe”, describió y agregó: “Mi vida iba transcurriendo con normalidad, «estaba todo bien», pero al mismo tiempo en mi corazón sentía una inquietud muy fuerte. Hace ya tiempo que, en mi oración y cuando me abraza el silencio, descubro que Jesús me llama a algo más: que salga de mi comodidad, de mis búsquedas y proyectos personales, y que me anime a hacer lo que Él me pide”.

La página de la organización –que está presente en 20 países de cuatro continentes– le dio a Judit el empujón que necesitaba para decidirse a salir. “Es en ese momento de mi búsqueda vocacional que llega la obra a dar una respuesta a esas inquietudes. Conocía muy poco: sólo algunas publicaciones por internet. Pero decidí escribirles y comenzar las formaciones y con la fuerza de la oración, la Eucaristía, las personas que me aman y acompañan en mi camino de fe, pude dar este paso decisivo. No tengo experiencias de misión, siempre he estado en mi ciudad, protegida por mi familia, con una vida «ordenada» y jamás pensé que Dios iba a darme semejante sacudón”.

Su destino es Simões Filho, en Brasil y partirá en marzo por 14 meses. “Como está claro: sola no puedo ¡y necesito mucho de ustedes! ¡Necesito de mi Iglesia! Por eso los invito a que se sumen como padrinos y me acompañen con su oración. Y a cambio, prometo llevarlos conmigo”, señaló en su carta que quienes deseen pueden leer y también colaborar con su misión a través de la página www.puntoscorazon.org.ar.

Gisela y su apostolado en Perú

Gisela Ascaíno es oriunda de Rosario del Tala y desde enero del año pasado se encuentra en Perú.

En contacto vía correo electrónico le contó a UNO que si bien su tiempo en los Barrios Altos de Lima se está terminando “para regresar estoy viendo si puedo extender la misión hasta finales de abril”.

Pero para quedarse necesita apoyo de sus padrinos. “Mi regreso estaba planeado para fines de febrero porque tenía otros planes, pero hace meses que tengo la incertidumbre si regresar a seguir mis planes o extender mi misión. Lo puse en oración para saber qué quiere Dios que haga. Cuando ya estaba muy cerca de decidir la fecha de regreso en febrero, vi que mi residencia legal es hasta mayo y me pregunté ¿por qué no ofrecer el tiempo hasta final de abril?”.

Además de ser profesora de Matemática, Gisela en Rosario del Tala enseñaba Catequesis en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, y en su tiempo libre ayudaba en la panadería familiar. Acerca de su comunidad actual, dijo: “Todos terminamos conociéndonos tal cual somos, con nuestro carácter, nuestra miseria, nuestras impaciencias, pero con gracia de Dios aprendemos a amarnos, cuidarnos y perdonarnos”.

Leonela en La Habana

En noviembre del año pasado, Leonela Moreyra tuvo su misa de envío en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Concordia y en diciembre ya estaba pasando las fiestas en su nuevo destino misionero: el Punto Corazón Beato José López Piteira de La Habana, Cuba.

“Hay chicas de distintos países con las que comparto la vida de comunidad, apostolados, es decir servicios externos en la zona como visitar un Hogar de adultas mayores, hogar de personas con discapacidad y compartir momentos de juegos con los niños del barrio y sobre todo la amistad, también tenemos momentos de oración, Adoración al Santísimo, rezo del Rosario”, explicó Leonela a UNO.

La revista Tuya –de Diario UNO de Entre Ríos– publicó su historia y allí se resaltó su compromiso docente en Educación Especial.

“Trabajo como maestra integradora acompañando a dos niños en su proceso de integración escolar. Desde que era muy pequeña me interesó todo lo relacionado a discapacidad, por eso a los 11 años comencé a hacer cursos de lengua de señas para poder comunicarme con las personas sordas e hipoacúsicas”, señaló.