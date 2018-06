3j: Gualeguaychú marcha hoy contra la violencia machista

En consonancia con muchas ciudades del país, en Gualeguaychú las mujeres, lesbianas, travestis y trans volverán a marchar esta tarde para visibilizar el reclamo por el fin de la violencia machista, laboral, obstétrica y económica.



La cita es a las 16 en la Plaza Colón, ubicada frente al río. Cerca de las 18 se estima que comenzará la movilización por las calles de la costanera, donde se leerá el documento central del acto y se realizarán actividades artísticas en el marco de la Costanera de Gualeguaychú.

A días de llegar al recinto el proyecto de ley, también se sentirá el reclamo a favor del aborto legal, seguro y gratuito y pedirán por una educación sexual integral garantizada en todas las escuelas.

Quienes encabezarán las actividades serán las mujeres de la Agrupación "Enredada Feminista", quienes también convocaron a la marcha del 8 de marzo que se caracterizó por los fuertes reclamos políticos y sociales y por el colorido de los tambores y los números artísticos.





Desde la Agrupación comunicaron a través de las redes sociales cuáles serán los puntos por los que se convoca a marchar en la tarde de hoy. El lema de la movilización del 3J será "Nuestros cuerpos, nuestra tierra y nuestro pueblo no son territorio de conquista".





Los pedidos están divididos en Cuerpo, Pueblo y Tierra. En lo que respecta al cuerpo femenino expresan: "Ni una menos, vivas nos queremos. . En lo que respecta al cuerpo femenino expresan: "Ni una menos, vivas nos queremos. Aborto legal , gratuito y seguro. Basta de Trata. Educación sexual para decidir. No a la violencia obstétrica. No a la violencia laboral. Libertad y respeto a nuestra identidad de género. No a la criminalización de nuestros cuerpos".





Los pedidos por la tierra engloban: "No a los agrotóxicos. No al despojo violento de las tierras de comunidades campesinas e indígenas. No al extractivismo. Defensa de las semillas y los bienes comunes de la naturaleza. Soberanía alimentaria".





El último punto es el Pueblo. En este ítem las mujeres de la Enredada Feminista pedirán: "Separación de la Iglesia y el Estado. Por infancias libres. No a la invisibilización y criminalización de las luchas colectivas. Basta de persecución y represión. Basta de militarización. Libertad a los presos políticos. Cupo laboral. No al FMI. No al Tarifazo. No a la privatización de la educación y la salud".







Con información de El Dia