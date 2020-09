Con la pandemia declarada, Mariano Crosetti (27) y Franco Schiavone (27) analizaron los datos que se iban generando por el avance del coronavirus. Vieron muchas visualizaciones que explicaban los efectos del virus en la población, pero sintieron que ninguna de ellas era interpretable por igual para todos. Por eso los dos rosarinos, quienes se conocieron en el Politécnico y cursaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), crearon un mapa interactivo que permite saber, al detalle, cómo se comporta el Covid-19 tanto en Rosario, como en las provincias y en el país, con diferentes tipos de segmentaciones. El desarrollo está alojado en www.covidargentina.com.ar y La idea principal, según dicen, es generar conciencia social y colectiva.

Los datos se cargan a partir de un desarrollo hecho por ambos para que, casi sin procesos manuales, se vuelquen en el mapa los datos cargados periódicamente por el Ministerio de Salud de la Nación.

La interfaz de la plataforma es intuitiva y permite analizar y comparar el avance del virus en distintos territorios departamentales, provinciales y, en mayor escala, comparar entre países. Justamente, en uno de los apartados explican como comparar entre las diferentes regiones; mientras que en sus cuentas de Twitter (@CovidArg) e Instagram (@covid.argentina) anuncian las distintas actualizaciones van realizando sobre el sistema.

Con la cuarentena estricta comenzada, Mariano hizo algunos análisis de datos sobre lo que venía pasando en el país y en el mundo con el coronavirus. Hablando con Franco, surgió la idea de plasmar todos los datos que iban apareciendo para que sean entendibles a los ojos de todos los que quisieran consultar sobre una zona específica.

"La idea principal del proyecto es generar conciencia social. Es un tema que afecta a todo el mundo y pensamos en algo que pueda ayudar", cuenta Franco, ingeniero industrial, a La Capital. Ambos, por esta iniciativa, son voluntarios de la red mundial y multidisciplinaria "End coronavirus".

"La idea siempre fue que este mapa tenga los parámetros básicos y sea fácil, que lo pueda entender cualquiera. Así, logramos que contenga todos los datos de los que se habla en los medios de comunicación", explica Mariano, a quien solo la tesina lo separa de ser licenciado en ciencias de la computación. En cada región del mapa interactivo se pueden encontrar el tiempo de duplicación de casos confirmados, los confirmados de las últimas semanas, la cantidad de decesos y diferentes tasas, que pueden ser comparadas entre regiones.

La "granuralidad", detalla, es la premisa del proyecto: "Todo está segmentado por departamentos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos, incluso, información de barrios".

El sistema

Para la carga de datos, el sistema se basa en los reportes diarios del Ministerio de Salud de la Nación, el portal de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires y del mapa de la Universidad John Hopkins, que realiza un conteo detallado país por país desde que comenzó la pandemia.

Las funciones que determinaron dentro del desarrollo para la carga de datos va haciendo chequeos por si vienen con algún error (algo frecuente, ya que los datos del Ministerio de Salud se cargan manualmente). Cuando eso pasa, la actualización se pasa para el día siguiente. Casi todo es automático: "Manualmente, en este momento, no hacemos casi nada. Corremos el programa y eso actualiza el mapa".

"No solo pensamos al mapa desde la perspectiva de que sea fácil de usar, sino también que sea atractivo. Hay muchas páginas a las que entrás y no son lo mejor, o no son visualmente atractivas", dice Mariano, remarcando que la idea principal de este tipo de desarrollos es que el usuario vea y entienda los datos finales que se muestran en la visualización.

Sobre eso, Franco agrega: "Vimos que existían muchos proyectos orientados a usuarios avanzados o a científicos, pero que no había plataformas que mostrara claramente los datos al usuario".

Mariano, en tanto, suma: "Queremos que el usuario se interese e interactúe para ver cómo está la zona donde está, sea Rosario o el departamento que quiera. La granuralidad geográfica permite saber eso. La solución a todo esto es la conciencia social y colectiva, entonces es importante que esto sea entendible por todos, no solo por quienes sepan hacer análisis de datos".