Quemas en islas: hartos cortaron el puente

Con la consigna "no a las quemas de las islas", alrededor de unos 300 rosarinos cortaron esta tarde la cabecera del puente Rosario - Victoria reclamando por el fin de los incendios en el territorio entrerriano y porque la Justicia y los gobiernos nacional y provinciales den respuestas a las necesidades de un amplio sector de la población que se ve afectada por las intensas y sostenidas columnas de humo.

cortepuente22.jpg Con consignas por las quemas en las islas, unos 300 rosarinos cortaron el puente.

"Somos un grupo de ciudadanos autoconvocados, algunos que militan en organizaciones ambientalistas pero ciudadanos comunes al fin, que estamos hartos de que nos enciendan fuego en nuestras caras. Queremos que salga la ley de Humedales y queremos, en definitiva, que los rosarinos y mucha gente que vive frente a las islas, puedan respirar", dijo a La Capital desde la protesta Pablo Botta, uno de los manifestantes autoconcovados.

Con carteles que rezaban "No a la quema en la isla", "No nos vendan humo", "quiero respirar", "Ley de humedal, basta de quema" o "No hay un planeta B", los manifestantes cortaron una de las manos a la altura de la última bajada hacia bulevar Rondeau antes del ingreso al puente propiamente dicho y desde allí expusieron sus reclamos. Más tarde, provocaron un corte total de la traza. Incluso, tuvieron que calmar y disuadir a algunos automovilistas que pretendieron romper el piquete y quienes reclamaron a viva voz que el corte lo realizaran en un lugar de menor circulación de vehículos.

Protesta en el puente a Victoria por la quema de pastizales

"Esta gente, y toda la que no ha podido venir hasta aquí está cansada de respirar veneno. Por eso necesitamos que la Justicia busque a los responsables. Estamos cansado de que no haya respuestas de ningún tipo", agregó Blotta.