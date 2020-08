El lunes pasado Sebastián Riéffolo participó de la protesta que ambientalistas y vecinos de Rosario realizaron en las puertas del Concejo, para reclamar acciones que permitan frenar la quema en las islas. Esa mañana, cuando estaba cerca del Monumento escribió un mensaje de WhatsApp a un número que le habían dicho que era del intendente de Victoria, Domingo Maiocco. El mensaje decía: "Buen día señor intendente de Victoria!! Tenga cuidado que en la vida todo da vueltas y puede terminar como los humedales". Al rato se quedó sin batería en el celular. Cuando regresó a su casa y pudo encender el aparato se encontró con una notificación que decía que el intendente entrerriano lo había denunciado por amenazas. Si bien admitió que se equivocó, pidió a la Justicia la misma celeridad para terminar con los incendios en el humedal.

Sebastián tiene 42 años y hace 25 que rema en el Paraná, al que considera como una parte de su cuerpo. Por eso dice que en estos meses de quemas ininterrumpidas su bronca por lo que estaba pasando iba en aumento. "Lo que está pasando es una locura, es como ver una película posapocalíptica en vivo y en directo, con llamas y la gente tratando de subsistir en medio de eso. Bueno, pero en la puerta de nuestras casas", dijo a La Capital.

En un grupo de WhatsApp de amigos del club circuló un número que, decían, era del intendente de Victoria. Sin estar completamente seguro, escribió ese texto.

Para resumir su historia de vida, el kayakista rosarino contó que tuvo leucemia dos veces, y que la última tenía cerca de un 30 por ciento de probabilidades de vivir. "Quizás por eso —dijo— veo la vida desde esa óptica, la valoro mucho. Por eso hay situaciones que me exceden y cometí el error de mandar ese mensaje".

"Fue un error de mi parte y me expuse a esto que realmente no tiene sentido. Pasar por esta experiencia no me suma en nada, solamente me trae preocupación", agregó. Para hacer frente a la denuncia penal, deberá buscar un abogado con matrícula en la provincia de Entre Ríos. "Yo voy a hacer lo que corresponda para resolver la cuestión de la mejor manera y lo antes posible. Ya le pedí disculpas al intendente y lo vuelvo a hacer por este medio, no fue mi intención amenazarlo sino que fue una especie de desahogo", apuntó.

Sin embargo, Sebastián se mostró además sorprendido porque la celeridad judicial con la denuncia en su contra no es la misma para frenar "el ecocidio" que se comete con las quemas. Ayer por la tarde, el kayakista rosarino estuvo presente en la multitudinaria protesta que se realizó en el Puente Rosario - Victoria para repudiar las quemas en las islas. "Fue muy lindo que se haya juntado esa cantidad de gente que básicamente nos movemos por el amor, porque los intereses están en otro lado. Pienso seguir participando de todo este movimiento porque considero que la naturaleza es parte de todos y todos somos naturaleza. Y cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros".