Tal como lo hiciera el sábado pasado, la Multisectorial por la Ley de Humedales volvió a cortar el tránsito en el puente Rosario-Victoria para protestar por los incendios en las islas.

Una gran parte de los manifestantes se concentraron en el Monumento a la Bandera y marcharon hacia el puente en bicicletas con carteles, pancartas y banderas en mensajes alusivos al salvataje de las islas.

Pero también se sumó mucha gente en auto y también a pié, que se fueron acercando a la nutrida y colorida columna. "Que no me falte el aire" y "Basta de quemas. Ley de humedales, ya", eran algunas de las leyendas que podían leerse.

Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial, dijo a La Capital: “En este tercer corte tuvimos una adhesión multitudinaria y también sabemos que ambientalistas de Victoria están cortando el puente desde el otro lado del río”.

El militante ecologista remarcó: “Estamos pidiendo el cese inmediato de las quemas, castigo efectivo a los responsables y la sanción urgente de una ley nacional de humedales que no sólo proteja a nuestro Delta del Paraná sino a todos los humedales del país".

cortepuente4.png Los ecologísta coparon el puente. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Al ser consultado sobre la primera manifestación que se realizada este mediodía por parte de dueños de campos y puesteros, Peruggino sostuvo: "Son reclamos que no se oponen a los nuestros. Nosotros peleamos por una ley de humedales. Nosotros no somos responsables de ver quienes están detrás de las quemas. Hay muchos intereses detrás de las quemas, pero eso lo tiene que averiguar el Estado Nacional y la Justicia. Nosotros no podemos arribar a esas conclusiones. Este reclamo es pacífico, no se opone ni unifica con otros".

En la manifestación se desarrollaron actividades artísticas como la actuación de "Las copleras del Paraná" y de varios grupos de percusión.