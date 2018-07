La broma pesadísima de Maradona

Diego Maradona asumió como presidente del Dinamo Brest y se puso a trabajar en los refuerzos del equipo, entre los que eligió al experimentado arquero Cristian Campestrini, aunque antes de confirmalo como jugador del club le hizo una broma tan pesada que lo llevó hasta las lágrimas.







"Un día a la noche me dijo: 'Campe, sé que debés estar ansioso, te pido tranquilidad. Esta semana es decisiva. Firmamos todo y te vas'. Uno se va a acostar bien", contó el arquero con normalidad en el programa Secta deportiva de Radio WU.





Pero enseguida agregó la parte más dura de toda esta historia, la que lo angustió hasta hacerlo llorar: "Me levanto a la mañana para ir a entrenar y tenía un audio de él de un minuto. Lo escuché. Me decía: 'Campe, ¿cómo estás? Tengo un arquero revelación de 26 años que la rompe mal. Voy a ver tu tema de nuevo, pero nuestra amistad sigue'. A mí me empezaron a caer las lágrimas".





Sin saber bien que hacer, el ex arquero de Arsenal de Sarandí, entre otros equipos, tomó contacto con el Diego para tratar de aclarar el asunto: "Pensé 'me muero'. Le había dicho que no a otras propuestas. Le dije: 'Diego, no me puedo desayunar con esto, te pido por favor'".





Y lo que recibió como respuesta lo relajó porque Maradona le estaba jugando una pesada broma: "Me mandó un audio en el que me decía: '¿Vos sos pelotudo? Yo pensaba que los arqueros eran boludos, pero no tanto como vos. ¿Cómo te voy a cambiar? Vos sos mi arquero. ¿Sabés qué tenés que desayunar vos? Abdominales, porque te voy a agarrar en los entrenamientos y te voy a meter 27 goles a la derecha y 27 a la izquierda'".





Ya relajado y con la situación encaminada, agregó, entre risas, para cerrar: "Yo tengo unas ganas de irme a atajar y este me hace así. Cosas así hay que aceptarlas, pero tampoco jugar con el corazón, porque uno es grande".