Juicio a Ilarraz: se estableció que Karlic está en condiciones de poder declarar

Parecía una jornada tranquila con el testimonio de personas que seguían confirmando los abusos y la corrupción en el Seminario de Paraná, hasta que se difundió el estudio de la comisión interdisciplinaria de la Justicia sobre el estado de salud del cardenal Esteban Karlic, y si estaba en condiciones de poder declarar. Además, las querellas adelantaron la estrategia con respecto a las condenas y a las medidas restrictivas que solicitarán para evitar la posible fuga de Justo Ilarraz.





Informe médico





El tribunal compuesto por Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel dio a conocer las conclusiones a las que llegó el equipo interdisciplinario médico forense de la Justicia, que tenía la misión de establecer si el cardenal emérito de Paraná, Esteban Karlic estaba o no en condiciones de poder declarar en la causa que se investigan los abusos y corrupción de menores en el Seminario de Paraná.





Karlic había indicado que se encontraba con problemas de salud, ante lo cuál pidió que se remitieran su testimonial en la etapa de la instrucción.





Sin embargo por el tenor de su información, es que el tribunal decidió convocarlo y que se presente a declarar en la sala ante las partes.





El expresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, había declarado por escrito en el 2014 en esta causa, y allí había admitido que Ilarraz le había manifestado ser el autor de los abusos, para lo cuál le pidió al entonces arzobispo de Paraná, el perdón.





De esta forma Karlic, está citado para el día 4 de mayo. En cambio, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y el obispo de Concepción, Tucumán, José María Rossi, lo harán por escrito, el día 9.





Prisión preventiva





Uno de los querellantes en la causa, Marcos Rodríguez Allende adelantó que frente a la sobreabundancia de testimonios y pruebas acreditadas se comenzará a solicitar al tribunal desistir de otros testigos. En tanto, adelantó que se reclamará en la etapa de los alegatos, una pena muy alta por los graves hechos endosados a Ilarraz.





"La pena va a ser muy severa y alta porque estamos hablando de hechos horrorosos que se efectuaron en el Seminario de menores en el que todas las familias depositaron a sus niños para que crezcan dentro del marco de salud espiritual. Va a ser muy elevada", sostuvo el abogado a UNO, como también a otros medios presente en la jornada de este jueves.





También remarcó: "Los valores probatorios que se incorporaron vienen a ratificar la veracidad y la objetividad de cada una de las denuncias, por lo que si hoy tendríamos que hacer los alegatos, podríamos hacerlo tranquilamente y la condena sería inexorable".





Sobre el pedido de prisión preventiva en caso que se lo condene, señaló el letrado: "Mientras no sea condenado, él mantiene su estado de libertad, pero ya con una condena, aunque no esté firme, tenemos un estado de altísima probabilidad de que se fugue, ya que no cuenta con un arraigo en Paraná y es muy confuso el lugar dónde viviría en Tucumán".





Por último, en el marco de una nueva audiencia realizada esta mañana en los Tribunales de la capital provincial, el abogado dijo que "los valores probatorios que se incorporaron vienen a ratificar la veracidad y la objetividad de cada una de las denuncias" y concluyó: "Si hoy tendríamos que hacer los alegatos, podríamos hacerlo tranquilamente y la condena sería inexorable".