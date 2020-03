Caso Nahiara: quedó expuesta la psicopatía de Cristo

Este miércoles, en la tercera jornada del juicio por el asesinato de Nahiara se escucharon los testimonios de psicólogas que refirieron la personalidad psicopática del padre Miguel Ángel Cristo, así como la violencia de género que sufría su expareja, Yanina Lescano, ambos imputados por el infanticidio perpetrado a golpes y desnutrición.

La psicóloga forense María Zelmira Barbagelata Xavier describió los rasgos de Cristo: victimización, manipulación, indiferencia afectiva y vinculación de tipo utilitaria, esta última que describió como “un modo de vincularse donde los otros pierden su calidad de sujetos y son tomados como objetos para satisfacción de sus propias necesidades”.

Una psicóloga de la Unidad Penal 6 que asistió a Lescano en los primeros días desde su ingreso a la cárcel recordó que “estaba muy angustiada, en un estado angustiante, de fragilidad extrema, en lo físico y lo psíquico”. Acerca de la historia de vida de la mujer, refirió que había sido víctima de violencia de género con la anterior pareja, y de parte de Cristo Lescano le mencionó haber estado en “una situación de desvalimiento, de diferenciación de poder”.

Otra psicóloga del mismo establecimiento penitenciario que trató a Lescano dijo que necesitaba tres entrevistas semanales por “su situación de encierro, el puerperio, la separación de sus hijos” y que “en sus relatos comentaba de situaciones que había vivido con Cristo, violencia psicológica sobre todo”.

“Decía que Cristo le gatillaba con un revólver a sus hijos dormidos, le había quitado su celular en diciembre, y el hombre le decía a ella que no quería estar con él por Nahiara”, como si la preocupación de Cristo era que “se lo quería sacar de encima diciéndole que se ocupara de la nena, le exigía que se quedara con ella”, y cuando Lescano entraba en crisis y se quería ir, él le daba el arma al hijo de ella para que jugara. “Dijo que no la dejaba levantarse de la cama, ni siquiera para ir al baño, que en una oportunidad se orinó en la cama”.

La licenciada definió la personalidad de Lescano como “complementaria de un psicópata” y explicó que “es típico que entre como en un sueño que es capaz de seguir a las últimas consecuencias sin tomar conciencia firme de lo grave que puede estar sucediendo”.

“Yo le preguntaba ‘¿no te dabas Yanina cuenta del estado de la criatura?’. Ella decía ‘Pasa que él siempre la tenía vestida con ropa larga, no la veía tan mal’”, recordó la psicóloga.

CASO NAHIARA EL JUICIO.jpg Claudia Rodríguez dijo que uno de los hijos de Lescano le contó que ella le metía la cabeza en el lavarropas a Nahiara

“Me apuntó con un revólver”

Miguel Ángel declaró ayer que estaba distanciado de su hermana Yanina, sobre todo a partir de dos episodios de amenazas con armas de fuego por parte de Cristo. “La dejé de ver por trabajo, después volví a verla por un tema de mi vieja y ahí fue que él me amenazó y después ya no fui más. Me amenazó con un arma, un revólver 38, yo llegué, me apuntó y me dijo que no fuera más, que no quería que apareciera, ni que la fuera a ver a mi hermana. Ella no sabía nada porque estaba adentro, él me agarró afuera”, recordó.

“La volví a ver en el hospital de niños cuando tuvo a la criatura. Me enteré por las redes sociales que había muerto Nahiara y que ellos eran los culpables. Hablé con mi hermana y me decía llorando que no tenía nada que ver”, relató el muchacho.

“Vos vas a ser culpable”

Una testigo fue adversa para la situación de Lescano. Al igual que una vecina que declaró el martes, ayer una mujer que vivía cerca y tenía una relación de parentezco con Cristo por su pareja anterior fallecida, refirió un episodio que compromete a la acusada en la violencia contra Nahiara. Claudia Rodríguez dijo que uno de los hijos de Lescano le contó que ella le metía la cabeza en el lavarropas a Nahiara. Rodríguez recordó que le advirtió a la mujer: “Si a Nahiara le pasa algo, vos vas a ser culpable, y ella lloraba sin lágrimas”.

Hoy continuará el debate con más declaraciones testimoniales, en el tramo final del juicio que sigue teniendo en el centro de las discusiones el rol que tuvo Lescano y su presunta responsabilidad en la muerte de Nahiara. Se da casi por descontado que Cristo será condenado y recibirá la máxima pena por el asesinato.

La semana que viene se producirán los alegatos de los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, el querellante Jorge Gerard y los defensores Patricio Cozzi y Miguel Ángel Cullen (por Lescano) y Daniel Antico (por Cristo).

Para los dos acusados la Fiscalía adelantó que pedirá la prisión perpetua por el delito de Homicidio calificado. La víctima murió como consecuencia de torturas, maltratos, golpes y desnutrición. Esto es endilgado principalmente a Cristo, mientras que a Lescano la acusan por al menos no haber hecho nada por ayudarla.