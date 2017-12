Juanita Tinelli confirmó su romance con el hijo mayor de Florencia Peña

Juanita Tinelli, la hija mujer más chica de Marcelo no anduvo con vueltas y desde las redes sociales confirmó lo que hasta entonces era un fuerte rumor: está de novia con Tomás Otero, el hijo mayor de Florencia Peña.

La oficialización del romance entre los adolescentes se dio cuando la actriz escribió en su cuenta de Instagram un saludo a Toto por las fiestas. "Feliz Navidad hijo de mi vida. ¡Te amo fuerte! #Toto", fue el mensaje junto a una foto de ambos.

Fue entonces cuando una seguidora preguntó si el nene era el yerno de Tinelli al escribir "Hermosa pareja hacen con Juanita". Y sin dar vueltas, la hija del conductor le contestó: "Viste, hermosa pareja hacemos". Todo un caballero, Tomás no se quedó atrás y comentó: "Te amo con toda mi alma, hermosa".

Los rumores de que algo pasaba entre los chicos, él tiene 14 y ella 15 años, comenzaron cuando Florencia estuvo en el Bailando reemplazando a Pampita como jurado y Tinelli le preguntó por sus hijos.





"Uno es Juan, que acaba de cumplir 9 y que está por acá. Y después tengo a Toto, el más grande que bueno, está por cumplir 15. ¡Toto es un bombón! Tu hija también un bombón. No, digo porque van juntos a la escuela. Son compañeros, eso se puede contar, no?", dijo la actriz.





Marcelo, que justo antes había dicho en chiste que no conocía al hijo de Peña, dijo sonriente: "Le estaba haciendo un chiste. Es divino porque van juntos a la escuela con Juani. Son muy amigos".





Además, la semana pasada Florencia confirmó que su hijo estaba en pareja: "Como suegra soy espectacular, no tengo celos, lo ayudo. Me gusta verme en este rol que no sabía cómo me iba a pegar. Me trajo una que es... no puedo decir nada. Está re de novio y bomba bomba, le pegó romántico. Quiso mandarle flores porque era el cumpleaños", dijo en Los ángeles de la mañana.