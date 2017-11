Juan Darthés quiere demandar a Calu Rivero por "daños y perjuicios"

Juan Darthés y Calu Rivero se presentaron ayer a una mediación para aclarar los dichos de la actriz en los que insinuó haber sido acosada sexualmente por él, pero ambos no llegaron a un acuerdo. Razón por la cual, el actor decidió demandarla por "daños y perjuicios". Recordemos que en 2012 la joven renunció a la tira Dulce amor porque, según dijo en ese momento, se sintió acosada por él. Si bien ella luego lo negó, el tema se reflotó hace poco cuando aseguró que escribe un libro en el que contará "el acoso en carne propia".

"Con Calu ya no hay más mediaciones", dijo Ana Rosenfeld, quien representa a Darthés y explicó que en el encuentro de esta semana, la actriz pasó de hablar de "acoso y abuso sexual" a hablar de "abuso psicológico".





"Estoy preparando la demanda por todos los daños que está sufriendo Juan producto de esta nebulosa en la que lo hizo entrar esta chica. Porque en definitiva, con evasivas y argumentaciones poco claras, induce y deduce pero no termina de decir nada. No puede ser que el nombre de Juan esté de la mano de una cuestión de acoso psicológico, porque ella de hablar de acoso sexual y abuso sexual pasó a que cómo se sintió mal psicológicamente estaba mal", argumentó la abogada.









"El ya lo desmintió [al acoso y abuso] en esa oportunidad y ahora quiere que finalmente, si es que esta chica vuelve a hablar de situaciones de incomodidad y demás, que sea contundente porque obviamente cuando te ves envuelto en una cuestión de estas características querés que cualquier razonamiento quede claro. Basta de especulaciones", cerró Rosenfeld.





Hace unos días, Calu había expresado: "Yo viví el acoso en carne propia (...) Yo no lo desmentí. Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar, lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo (...) dejé la actuación tres años después de eso".