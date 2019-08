Jimena Barón contó que tuvo a Momo en el baño de su casa

Jiména Barón fue la invitada central en el ciclo del domingo de Susana Giménez. La actriz y cantante no sólo pasó por el living de la diva sino que también se animó a cantar en vivo su gran hit, La Cobra.

Pero, sin duda alguna, su relato sobre el parto de su hijo fue de lo más relevante y distinto de la charla en el ciclo de Telefe.

"Tuve a Momo en Italia en el baño de mi casa", contó Jimena, y agregó: "Porque me da pánico la anestesia, las agujas. Lo del baño fue casualidad. Fui a ver unas clínicas y todas mis amigas iban a cesárea y yo no entendía bien por qué. Me dio pánico que me abran… Y decidí tenerlo en mi casa".

"Cuando me separé (de Daniel Osvaldo, padre de su hijo), no necesitaba que nadie apruebe lo que yo hacía y me largué (a escribir). Vine de tocar fondo. Mi viejo falleció dos meses antes. Fue un momento en mi vida muy jodido. A veces pienso cómo hubiese sido sin Morrison, porque yo me paré y dije: 'Vamos, vamos, vamos'. Tenía un enano de un año y medio que me miraba y las mamás solas sabemos que ahí no hay opción", cerró Barón.