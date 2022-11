Javier Gandolfi no será ayudante de Demichelis en River

Incluso, Gandolfi y el exjugador de la Selección Argentina tienen la misma edad y son amigos desde que compartieron equipo en las inferiores de La Banda, en la que hicieron sus primeros pasos en Primera División. Sin embargo, el flamante DT optó por seguir al frente del plantel cordobés con el que acaba de perder la final de la Copa Argentina con Patronato, pero que tuvo un buen semestre.

Gandolfi se hizo cargo de Talleres tras la salida del portugués Pedro Caixinha y no solo llevó al equipo a la definición por un título, sino que lo mejoró. Como interino dirigió 15 partidos, ganó nueve, empató dos y perdió cuatro.

Con esta decisión, crecen las chances para que Javier Pinola se convierta en el ayudante de Demichelis. Si bien no decidió su retiro del fútbol, el zaguero de 39 años lo viene analizando desde hace tiempo y, de dar un paso al costado, continuaría como parte del cuerpo técnico ya que hasta fue propuesto por Demichelis porque ambos se conocen por coincidir durante años con sus carreras deportivas en Alemania.

A su vez, otro nombre del riñón del club que se venía manejando desde hace tiempo y seguía en carrera pese a la posibilidad de Ganfolfi es el de Germán Lux. El ex arquero también fue pensado para sumarse al nuevo equipo de trabajo del ex zaguero, no solo como entrenador de arqueros, sino que también en una función similar a un ayudante.