Por las yararás en la escuela Esparza, Sabbioni respondió a las críticas

Sabbioni dialogó con UNO en la tarde de este lunes, y aclaró el tema de los servicios en el barrio Mosconi, en la zona oeste de Paraná. "Nosotros no le esquivamos al bulto, y si hay un problema lo que queremos es resolverlo lo más pronto posible, porque es el derecho del vecino a reclamar y exigir una respuesta".





"Lo que sí quiero decir, es que nadie de la escuela Esparza nos llamó para ponernos al tanto de la existencia de yarará en la zona. Vimos que hay maleza, que no está tan alta, y que merece ser trabajada, pero no me gusta que digan algo que no sucedió", enfatizó para remarcar: "A mí nadie me llamó y el contacto que tenemos con esa escuela es una señora docente que es hija de un funcionario provincial que siempre nos avisa de problemas o hace planteos que respondemos sin ningún tipo de problemas".





Más allá del cruce con Leguizamón, el funcionario dijo: "Nos interesa atender ese barrio, como todos, y entendemos que es una zona compleja, por lo que siempre hacemos un mayor esfuerzo con las calles, con la falta de agua y con el desmalezado y limpieza. Por ello es que quiero informar que en la semana se organizará el operativo pertinente para hacer el trabajo que hoy nos enteramos hacía falta".









Por estas horas hay un pequeño cruce entre directivos de la escuela Esparza de Paraná, y el responsable del Centro de Integración de los Servicios Públicos de la Municipalidad Roberto Sabbioni. Todo comenzó con la aparición de una yarará en el establecimiento educativo.