En las últimas horas, la modelo Lara Bernasconi y el empresario Federico Álvarez Castillo quedaron en el ojo de la tormenta por un polémico episodio que ocurrió en su propiedad en Punta del Este. Desde un helicóptero alguien arrojó un chancho muerto a la pileta de su casa en José Ignacio. Todo quedó registrado en un video que se volvió viral.

Muchas fueron las voces que se alzaron para repudiar lo sucedido. En su cuenta de Twitter, Amalia Granata comparó el hecho con el aborto legal. "Si un empresario arroja un chancho desde un helicóptero es repudiable por todos, pero si un médico arroja un bebé a la basura para algunos es salud pública", fue el mensaje que publicó la diputada rosarina, conocida por autoproclamarse provida.

En pocos minutos, el tuit recibió cientos de comentarios. De hecho, el nombre de la exvedette se convirtió en tendencia. Muchos usuarios quedaron desconcertados con la relación que hizo entre lo ocurrido en Punta del Este y la interrupción legal del embarazo. "Esta señora ama hacer el ridículo", "No hay punto de comparación", "Malísima comparación", fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Julieta Prandi también opinó del hombre que arrojó un chancho desde un helicóptero a una pileta. La protagonista de "Atrapados en el museo" comparó el episodio con los vuelos de la muerte. "Mi primer impacto fue un flashback relacionado a la dictadura. Me hizo acordar a eso. Me recordó a la gente que tiraron (al Río de la Plata) Me pareció muy cruel. Además, me comentaron que el cordero falleció del susto en el aire, por un paro cardíaco, antes del impacto. ¡Es un horror!", sentenció la actriz.