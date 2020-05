Imhoff: "Tengo un dolor inmenso por no estar"

Pese al parate que existe a nivel mundial por el coronavirus, el head coach del seleccionado argentino de rugby Mario Ledesma dio a conocer este fin de semana una lista de 59 jugadores que a partir de esta semana comenzarán a trabajar para el futuro. Fueron convocados 45 jugadores que hoy son parte de la Unión Argentina de Rugby, mientras que hay 14 que se desempeñan en clubes de Europa. Lo extraño es que dentro de esos "europeos" volvió a quedar afuera Juan Imhoff, uno de los rugbiers argentinos de mejor nivel y que la rompe en el Racing de París.

La figura indiscutida en el Mundial 2015, autor de cinco tries para que el equipo que dirigía Daniel Hourcade llegara a semifinales (máximo tryman argentino en mundiales con siete, suma 21 en la Selección), quedó afuera de los 31 de Ledesma en el Mundial 2019 donde Los Pumas no pasaron de la primera ronda. Desde ese momento, y más allá de una prohibición que no era tajante para llamar a los de "afuera", el rosarino nunca más estuvo en el radar del entrenador. Ante esta nueva ausencia, sorpresiva para todos, el exjugador de Duendes se expresó en diálogo con A pleno rugby.

"Es duro no estar en la lista de Los Pumas. Uno siempre se ilusiona porque la esperanza es lo último que se pierde. Recibí muchos mensajes de apoyo o de aliento. Nunca puse en duda nada, pero voy a buscar siempre el por qué. Cuando lo haga seguiré entrenando para poder llegar algún día en una convocatoria", sostuvo.

"Me reprocho muchas cosas todo el tiempo. Pero estoy dándolo todo de mí. Tengo 32 años y me siento bárbaro, estoy en uno de los mejores equipos del mundo y eso me hace mantenerme muy ocupado de la cabeza y subir la vara todo el tiempo. Tengo un dolor inmenso, siempre es un dolor no estar en Los Pumas. Nadie te dice que vas a estar en el seleccionado toda la vida. Hay que aceptar las reglas de juego. Hoy me toca estar afuera, pero voy a seguir rompiéndome todo para poder estar", agregó.

Más allá de sus sensaciones, Imhoff no baja los brazos: "Lo voy a tomar como que tengo que seguir trabajando para estar. Sigo teniendo el mismo hambre de siempre, con ganas de competir en todos lados. Eso me hace mantenerme con ilusión. Como jugador de rugby hago un esfuerzo muy grande para estar en este nivel. Eso en algún momento me va a traer buenas cosas".

El wing, que el año pasado mantuvo un diálogo con Francia con Ledesma, reconoció que esta temporada cuando el head coach estuvo en Europa no lo llamó. Pese a esto y de los reclamos que puedan existir por no ser convocado, el rosarino trata de mantenerse al margen.

"Más allá de lo que la gente diga, trato de mantener cierto nivel. Ahora vuelvo a tener un desafío que es mejorar. Si me toca volver a jugar con la camiseta de la Argentina lo voy a hacer con todo el corazón y con todo el sacrificio. Como lo hice siempre. Son cosas que lo exceden a uno. Nunca voy a buscar algo raro, porque creo que puedo dar algo más para llamar la atención del entrenador. Hay mucho afecto en las cosas que dicen, pero también mucho odio. No contra mi, sino contra algún colega y eso me molesta. Leo los mensajes de la gente, esta semana recibí muchos. Eso me hace sentir bien. En algún momento me fui de las redes sociales, porque buscando excusas en esos lugares uno a veces pierde el foco. Me dediqué a entrenar y a jugar nada más. Con el nacimiento de mi hijo me di cuenta que las cosas importantes también pasan por otro lado", manifestó.

"Muchos entrenadores me han mandado mensajes y me preguntan porqué no saben del tema. Si me preguntan es porque hay gente que me ve con posibilidades. Por otro lado es algo malo porque significa que sigo estando afuera. Pero mi lugar para contestar esas preguntas es la cancha. Cuando se termine mi carrera trataré de no hablar del tema", finalizó.