Hoy la música recuerda al Flaco Spinetta.

Como cada 23 de enero, hoy se celebra en Argentina el "Día Nacional del Músico". Esta conmemoración se realiza en el país desde el año 2015 cuando se promulgó la Ley Nº 27104, coincidiendo con el natalicio de Luis Alberto Spinetta.

A continuación, cinco temas eternos para recordar al Flaco Spinetta, fallecido el febrero de 2012.

1.- Bajan: Integra el disco Artaud, que llegó a las bateas en 1973. En 1993 Gustavo cerati hizo una bella versión de ese tema para "Amor amarillo".

2.- Post Crucifixion: "Abrazame madre del dolor. Nunca estuve tan lejos de mi cuerpo", arranca la letra de esta potente canción del álbum "Desatormentándonos" (1972), de Pescado Rabioso.

3.- Seguir viviendo sin tu amor: De "Pelusón of milk" (1991). Una canción de amor que tuvo múltiples versiones. Un tema eterno: "Y si acaso no brillara el sol / Y quedara yo atrapado aquí / No veria la razón / De seguir viviendo sin tu amor".

4.- No te alejes tanto de mi: De "Mondo di cromo" (1983). Además del Flaco el voz y guitarra lo acompañan David Lebón en guitarras y coros y Pomo Lorenzo en batería.

5.- Barro tal vez: Tema incluido en el disco "Kamikaze", de 1982. Una bella canción que compuso cuando tenía tan solo 15 años: "Si no canto lo que siento me voy a morir por dentro..."