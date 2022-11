Tomar alcohol, el Mundial que ganamos

Pero continuando con los datos que preocupan, en las últimas horas se difundió una encuesta de factores de riesgo por parte del Ministerio de Salud de la Nación sobre la iniciación de jóvenes con las bebidas alcohólicas, el cual arrojó que el 60% de los chicos de 13 años en adelante ya probó el alcohol.

Sobre este tema, Mario Boskis, titular de la Sociedad Argentina de Cardiología (M.N. 74.002), indicó que es “una droga muy naturalizada” y que “su consumo excesivo genera daños en la salud”.

“Realmente son datos que preocupan, en la encuesta que se hace a nivel nacional arroja datos que nos ayudan a tener una idea de lo que es la realidad: a partir de los 13 años existe el inicio del consumo de alcohol”, agregó el cardiólogo.

En este sentido, el profesional manifestó que una de las causas de esta problemática está en el aspecto cultural, donde se alienta el consumo.

“El alcohol es una droga que está mucho más naturalizada, lo vemos en todos lados, en la publicidad, en las redes y se lo asocia con algo glamoroso”, indicó.

Si bien esto no sería un problema en sí, se alienta el consumo de una manera abusiva. “Los chicos reciben ese mensaje y lo que preocupa es lo que pasa cuando no hay una familia contenedora por detrás”, indicó Boskis.

“El alcohol genera daño en la salud, no es inocuo, el consumo incontrolado genera daños. Se cree que no va a hacer nada, pero los organismos regulatorios en el mundo han prohibido la venta de alcohol a la mayoría de las edades”, agregó en torno a las consecuencias que puede traer la ingesta desmedida. Otro aspecto que no es menor y que también es desalentador es que en 2019 el porcentaje era del 40%. En apenas tres años la estadística se incrementó en 20 puntos, con una pandemia de por medio que varios especialistas marcan como influyente a la hora de pensar en ese crecimiento.

Hay dos puntos que fueron marcados por el cardiólogo Mario Boskis y que son clave. Uno es el constante bombardeo de publicidad que existe no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales que es donde los jóvenes más se desenvuelven. Acá entra nuevamente en discusión el poco control que hay, un tema que también es debate constante en nuestro país.

El otro tema fundamental es la contención que un chico o chica puede tener en el contexto familiar, donde el diálogo debe ser fundamental para entender los problemas que el alcohol pueden traer. Claro que no siempre hay un padre o una madre presentes, sobre todo en los barrios marginales viven problemáticas cada vez más acuciantes ante los niveles de pobreza que tiene nuestro país. Aquí, en este y otros estamentos, debería ser fundamental la presencia del Estado, tantas veces ausente y preocupado en temas menos importantes. En realidad, los que están en un “mundo paralelo” son los políticos, apretados por una época electoral que se les viene encima a pasos agigantados.

El alcoholismo en los adolescentes es un partido que venimos perdiendo y, por más que suene contradictorio, a la hora de beber somos los campeones del mundo.