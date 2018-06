"Tanto", un personaje del barrio

Tanto, así es su sobrenombre, es un personaje que vive en situación de calle en el barrio San Agustín de Paraná. Querido por muchos vecinos, que algunos lo ayudan para literalmente sobrevivir. Con casi 60 años duerme en las diferentes calles del populoso barrio y por estos días sufre el intenso frío que se viene registrando en esta zona del país. Es una persona que se la puede ver deambular por diferentes lugares. Con señales claras de que la vida lo ha castigado, y mucho.

El alcohol es su mala compañía y le ha desatado problemas. Es una persona que se hace querer y que forma parte de lo cotidiano del barrio.

Hoy en día duerme en calle Los Paraísos en plena calle con algunos colchones y abrigos que le han dado vecinos y se denota una clara ausencia del Estado para darle una mano.

También se desconoce su familia, si la tiene o realmente le importa su estado de salud y su situación de calle.

Hace unos meses estuvo internado y para los trabajadores del hospital San Martín fue inútil hacerlo dormir en una cama, por su mala costumbre de dormir en el suelo. Los años lo han hecho una persona dura, pero la edad y el frío le pueden jugar en contra.

El Estado tiene entidades que se dedican a las personas que viven en la calle y que no cuentan con ningún tipo de recurso, pero quizás el caso de Tanto no ha llegado a sus oídos para darle una mano.

Las personas tienen un espacio del municipio para tal fin. Se trata del Centro Comunitario Integrador Este, ubicado en calles Ferraroti y Blas Parera de la capital entrerriana. Este lugar es únicamente para dormir. Las puertas se abren a partir de las 20 hasta las 7 y a las personas en situación de calle se les ofrece una cena, un baño adecuado y una cama.

También para personas mayores está a disposición la Residencia Teresa de Calcuta, refugio exclusivo para adultos mayores de 50 años. Allí se da una atención permanente con las cuatro comidas diarias y atención a la salud. La residencia para hombres María Teresa de Calcuta de Paraná está ubicada sobre avenida Don Bosco 1724.

El periodista Claudio del Lago, junto a su esposa y un grupo de colaboradores, tiene comedores a cargo para personas sin recursos y en situación de calle. Hace unos meses alquiló una casa en calle Churruarín 539 de la ciudad de Paraná. La misma tiene el claro objetivo de ofrecer refugio durante las 24 horas a 18 personas que estaban en situación de calle. Se constituyó una cooperativa de trabajo con los habitantes del refugio para que puedan realizar distintos trabajos que les permitan un ingreso económico. Todo esto cuenta con la particularidad de no tener apoyo del municipio ni el gobierno provincial, según manifestó Del Lago en medios locales.

En tanto, la Secretaría General y de Derechos Humanos solicita a la comunidad que en caso de observar personas en situación de calle lo informe al teléfono 0343 4201821 para que sean asistidas.

Pero aparentemente en el caso de Tanto la ayuda del Estado parece no estar en ninguna parte. Quizás la ignorancia de quien escribe no tiene la información de que tal vez no se ha dejado ayudar y que agotaron todas las instancias para darle una mano por parte de la entidades que se ocupan de esta problemática. Pero la actualidad señala que sigue estando en la calle pidiendo para comer y su mala costumbre de tomar alcohol. El frío este invierno lo está literalmente matando y pasa las noches en plena calle con dos cobijas viejas y rotas y un colchón muy deteriorado. En su momento ha contado con la compañía de una mascota, pero ahora se lo ve solo y caminando el barrio todos los días.

Por ahora habrá que esperar si las respuestas del Estado llegan y que no se lo pueda ver en este invierno sufriendo el frío. En la actualidad solo recibe la mano de vecinos de San Agustín. Tal es caso de un almacenero llamado Pedro, que todos los días le hace algo para comer y que sabe de todos los problemas que ha atravesado el querido Tanto, el personaje que es querido por vecinos y que poco se sabe de su vida.