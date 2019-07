Antes de la Copa América todos querían afuera a Lionel Scaloni de la Selección Argentina porque opinaban que no sabía, que era nuevo para semejante cargo y que se equivocaba en la toma de decisiones en cuanto al armado del equipo.

En ese momento las encuestas en los principales canales deportivos y plataformas digitales marcaban un rotundo fuera Scaloni. Los porcentajes eran altísimos para “el que se vaya”. Pocos lo querían dentro, muy pocos.

Sin embargo esos guarismos hoy cambiaron de manera rotunda. Hoy más del 50% de la gente que vota en estas encuestas desea que el director técnico continúe en su cargo. ¿Y por qué el cambio de rumbo en la opinión? Fácil, Se lo ganó dentro y fuera del campo.

Lionel Scaloni llevó a la Copa América de Brasil a Lionel Messi, el gran referente, Kun Agüero, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y muchos jóvenes de la nueva generación que lograron responderle dentro de la cancha con buenas apariciones. Y en estos jóvenes pocos creían, solo el entrenador.

En materia de resultados fue tercero y no llegó a la final por culpa del árbitro (Rody Zambrano) y el VAR ante el local. Le dio la responsabilidad a Messi de ser el referente dentro de la cancha y fuera; y a nivel juego el equipo fue de menor a mayor en la competencia. No brilló, es cierto, pero el equipo se destacó por la solidez, la entrega y el compañerismo, algo que hacía rato no se reflejaba en paradas importantes tales como esta. Además armó un grupo homogéneo dentro del vestuario que luego salió a bancarlo fuera del mismo. Hoy todos los futbolistas de este proceso consultados por los medios quieren que Scaloni se quede en el cargo y por mucho tiempo más. Por algo será. ¿No?

En silencio, con mucho trabajo y empatía con los futbolistas Scaloni se ganó el derecho de ser el DT del conjunto nacional.

Cuando los entrenadores de elite le cerraron la puerta al equipo del país, Lionel fue el único en agarrar el fierro caliente, sin dudar.

Hace pocos días llegó la confirmación que faltaba. Finalmente se realizó la reunión entre Claudio Tapia y César Luis Menotti. En la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Viamonte se reunieron el presidente con el director de selecciones nacionales y la conclusión más fuerte fue la intención de prolongar el ciclo de Lionel Scaloni.

Menotti pidió por la continuidad del actual entrenador y también hicieron un balance de la Copa América y quedaron en volver a reunirse la semana que viene. “Era lo que correspondía y hubo acuerdo”, dijo el técnico campeón del Mundo en 1978, con quien comparto la opinión. A veces no hace falta recorrido para hacer un buen trabajo. Se puede hacer una buena tarea realizando las primeras armas. Lo importante es que todos acompañen al técnico. Scaloni está muy bien rodeado: Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y tantos otros exjugadores.

De todos modos estamos en Argentina y seguramente, y más allá de este espaldarazo, Scaloni seguirá bajo la lupa. Igualmente si sigue por este camino no debería preocuparse.