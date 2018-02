¿Quién conducirá la LPF?

El 2018, como viene sucediendo desde hace muchos años en el ámbito de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), arranca con las incertidumbres de siempre. Las propias que origina una competencia cuya caída desde lo organizativo hace imposible que las instituciones puedan planificar el año, esto repercute directamente en el nivel puesto en cancha. La caída del nivel de juego para los que queremos y seguimos el fútbol liguista parece estar lejos de encontrar un piso.

Saber cuándo arrancaría la temporada y el sistema de disputa del o los certámenes por venir es entrar en el terreno de las especulaciones. Que esto sucediera en otras épocas podía ser comprensible, pero que suceda hoy, cuando la LPF tiene un equipo en la Superliga es inaudito.

La participación de Sportivo Urquiza e Instituto en el Federal C, sumado a los certámenes de fútbol infantil (eventos recaudadores que lamentablemente no siempre van a parar a las arcas de los clubes) sirven para entretener al simpatizante del fútbol doméstico, pero no impiden pensar qué es lo que se viene para el naciente período.

A las incógnitas planteadas párrafos arriba se le agregan otras y entre ellas una que está por encima de las demás.

¿Quien presidirá la LPF a partir de marzo? Para los primeros días del tercer mes del año (martes 6 o miércoles 7) se prevé la realización de la Asamblea que entre otros puntos incluirá la elección de autoridades.

El actual mandatario, Julio Goyeneche, ha expresado a su círculo íntimo el deseo de no seguir, cansado de tantas críticas. Sus aspiraciones en el ámbito deportivo/dirigencial pasan por recuperar el primer lugar en la Federación Entrerriana de Fútbol y para ello deberá tener más votos que el actual titular del organismo Federico Belgeri (a quien el propio Goyeneche impulsó) en la Asamblea del sábado 24 en la ciudad de Villaguay. La intención de Goyeneche está clara: una vez reconquistado el sillón de la Federación, seguir afianzando su posición en el Consejo Federal.

¿Y si se va Don Julio de la LPF, quién viene? Goyeneche sugeriría a César Galván, que también emprende la retirada de la tesorería, lo que se avizora como muy poco probable. Tampoco sería intención de Coco subir a la presidencia.

En la ola de rumores que se suscitan ante la eventual partida de Goyeneche se mencionó a un triunvirato de jóvenes directivos para hacerse cargo de los puestos principales. David Cáceres (Atlético Paraná), Arbitelli (Atlético Neuquén) y Pablo Ayala (Sportivo Urquiza). Los tres compartirían proyectos futbolísticos e ideología política. Pero uno de ellos habría desistido y entonces los otros dos seguirían sus pasos. El regreso de Hugo Molina se llegó a mencionar como variable de cambio, pero en realidad no hay nada concreto.

¿Quién conducirá la Liga Paranaense de Fútbol? Un interrogante que hoy no tiene respuesta.