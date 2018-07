¡Por fin se termina!

De a poco se va cerrando la persiana. La Copa del Mundo se va despidiendo. Solo restan dos cap√≠tulos para que Rusia 2018 sea leyenda. Esta tarde B√©lgica e Inglaterra disputar√°n el encuentro que nadie quiere jugar: el que protagonizar√°n quienes perdieron el pase a la final. Como consuelo el ganador tendr√° como premio ubicarse en el √ļltimo escal√≥n del podio. Ma√Īana la ceremonia se clausurar√°. Croacia y Francia van por la gloria. Por el trofeo m√°s preciado.

Los libros marcarán que fue un gran acontecimiento deportivo. Que fue uno de los mundiales mejor disputado. Que hubo crecimiento desde lo colectivo. Que una vez más el equipo superó a las individualidades. Por eso las grandes megaestrellas observarán la gran final a través de la pantalla grande.

M√°s de un mes de competencia. Para ser sinceros ya es demasiado tedioso. S√≠, me termin√≥ aburriendo. Y me pas√≥ a m√≠, que consumo (y disfruto) f√ļtbol la mayor parte del d√≠a. Sin embargo, Rusia 2018 me cans√≥. Les aseguro que el desgaste no sucedi√≥ porque el seleccionado argentino qued√≥ eliminado prematuramente. No ten√≠a demasiadas esperanzas.

La Copa del Mundo exhibi√≥ estadios de primer nivel, superando claramente a los escenarios de los anteriores mundiales. La seguridad fue un √©xito. Si bien hubo presencia de los violentes en los partidos, los mismos no fueron noticia. Tuvieron que cumplir con las reglas que evaden en nuestro pa√≠s. A esto se agrega grandes encuentros y con un alto grado de emotividad. Asimismo, Rusia 2018 es tedioso y celebro que se termina ma√Īana. S√≠, para m√≠ esto es un sufrimiento deportivo. Es que en realidad extra√Īo la competencia local. Extra√Īo nuestros torneos, la Superliga, Copa Argentina, Sudamericana, Libertadores, B Nacional, Federal A y toda competencia a la que pueda asistir.

El Mundial dej√≥ una vez m√°s en evidencias la mediocridad que reina en el f√ļtbol argentino. Las cr√≠ticas hacia la dirigencia gira alrededor de la trist√≠sima performance del seleccionado nacional en Rusia y en su angustiosa clasificaci√≥n. Tambi√©n del 3 de diciembre de 2015, fecha en la que se inmortaliz√≥ la ecuaci√≥n que indica que 38 m√°s 38 da 75. Pero pocos elevan la voz al mencionar otras miserias que tiene nuestro f√ļtbol, como la desprotecci√≥n que tiene el hincha al asistir a un estadio o la de los jugadores dentro del campo de juego. En este sentido hubo pocos avances en cuanto a proteger la integridad f√≠sica de los futbolistas que siguen expuestos a sufrir serias lesiones en las canchas m√°s modestas del ascenso, como sucedi√≥ en mayo de 2015 cuando Emanuel Ortega perdi√≥ la vida por chocar contra un pared√≥n en un partido por el campeonato de Primera C Metropolitana.

A pesar de todas sus miserias, no dudo en remarcar que nuestra competencia es la m√°s atractiva y apasionante. A pesar de los mediocres encuentros, de la escasas infraestructuras, de los p√©simos operativos de seguridad. Ir a observar un encuentro de f√ļtbol de un equipo de mi pa√≠s es uno de los mejores planes que puedo tener. Lo disfruto cuando voy en condici√≥n de hincha. Me sucede lo mismo cuando tengo que ir a trabajar. Adem√°s estoy seguro, totalmente convencido, de que es ah√≠ donde volver√© a cruzarme con el Chacho.