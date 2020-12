Paraná: una ciudad con pocos árboles

No deja de llamarme la atención la poca cantidad de árboles que hay en la ciudad de Paraná. Mi percepción puede estar equivocada, pero desde hace un tiempo me resulta llamativo que se construyan barrios nuevos y no se planten árboles en esos lugares donde antes había, y más contando Paraná con un Vivero Municipal, que hace un trabajo destacable. Encima a cada vecino se le brinda asesoramiento sobre el proceso de plantación y el cuidado posterior que requiere cada especie.