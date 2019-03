Paraná, ¡pero si estás igual!

En el sitio digital de UNO de Entre R√≠os anda dando vueltas un video que refleja c√≥mo era Paran√° hace 30 a√Īos. Las im√°genes pertenecen al programa Historias de la Argentina secreta, que se emit√≠a por la se√Īal de ATC y que recuerdo como uno de mis preferidos pese a tener unos escasos 12 a√Īos en 1989. Como se anuncia en la nota que aparece en www.unoentrerios.com.ar, se puede redescubrir "c√≥mo era la capital provincial en ese entonces, sus calles y comercios, c√≥mo se vest√≠an sus habitantes y qu√© pensaban del lugar que habitaban".

La verdad que me invadi√≥ la nostalgia al ver algunas escenas, donde sobresal√≠an el paisaje de nuestro Parque Urquiza, la Plaza 1¬į de Mayo y esos colectivos que dejaron de funcionar no hace mucho tiempo. Tambi√©n la Peatonal San Mart√≠n, donde abundaban los carteles que obstru√≠an una mirada m√°s profunda de la misma y donde se pod√≠an ver peinados femeninos al estilo Gabriela Sabatini. Y si hablamos de Paran√° no pod√≠a faltar nuestro r√≠o, inmenso y con sus pescadores buscando el sustento de cada d√≠a. Fue lindo volver al pasado a trav√©s de ese video, regresar 30 a√Īos en el tiempo y darse cuenta que, m√°s all√° de algunos cambios, la capital est√° pr√°cticamente igual.

¬ŅY c√≥mo es eso? S√≠, hay modificaciones. Algunas puertas no son las mismas, la calle que da al frente de la Catedral se ve diferente, la Peato tiene esas viejas farolas con los globos gigantes y el Parque est√° algo cambiado. Despu√©s, m√°s all√° de que el registro es de 1989, no encontr√© muchas diferencias. Seguramente que en otros sectores de la ciudad, que no aparecen en el programa, hay una fisonom√≠a diferente, porque con el paso de los a√Īos hubo un crecimiento demogr√°fico importante. De todas formas, mi primera impresi√≥n fue que nos hemos quedado un poco en el tiempo y que estamos lejos de ser una ciudad moderna.

Claro, los eruditos en la materia me dir√°n que hubo grandes cambios en 30 a√Īos y que los intendentes que pasaron (de Mario Moine para ac√°) se encargaron de realizar obras que beneficiaron al paranaense. Puede ser. Pero nadie me quitar√° la sensaci√≥n que me invadi√≥ en ese instante y que motiv√≥ esta columna: nos hemos detenido en el tiempo.

El video tambi√©n me llev√≥ a profundizar en el momento pol√≠tico que viv√≠a el pa√≠s en ese entonces. Y lo hice a trav√©s de ver esas grandes piedras que hab√≠a en el Parque pintadas en blanco y con la inscripci√≥n Menem Presidente. Y es as√≠, el segundo riojano m√°s famoso (el primero es Ram√≥n D√≠az) asumi√≥ el 9 de julio del 89, tras una salida anticipada de Ra√ļl Alfons√≠n. Y eso de las propagandas partidarias en la v√≠a p√ļblica es algo que tampoco cambi√≥ 30 a√Īos despu√©s. El panorama es similar. En un a√Īo org√°smico desde el punto de vista electoral (en principio votar√≠amos cinco veces), comenzamos a ver las candidaturas plasmadas en una pintada o en largos pasacalles que le dan un panorama poco pintoresco a ciertos sectores. Los sitios de preferencia para "colgar" sus nombres son las plazas, sobre todo la 1¬į de Mayo. All√≠ todos quieren tener el privilegio de aparecer, cuanto m√°s grande mejor, como si fuera la marquesina de un espect√°culo de la calle Corrientes en Buenos Aires.

Incluso algunos, que se lanzan por un lugar en el senado provincial, se jactaron en las redes sociales de ver su nombre escrito en esos carteles colgantes. Como si fuera una haza√Īa y quiz√°s pensando que es una forma tradicional de hacer pol√≠tica. La verdad, pocos aprendieron que no es la manera, que a la gente no se le llega pintando la pared o meti√©ndole alambres y bolsas de arpilleras recortadas en una plaza. En eso seguimos como hace 30 a√Īos y seguramente habr√° otras "ma√Īas" que no se modificaron con el paso del tiempo.

Esta reflexi√≥n me lleva a entender por qu√© pienso que Paran√° est√° casi igual que hace tres d√©cadas. Si en estas peque√Īas cosas no se logr√≥ un avance, poco podemos pedir para que en las grandes s√≠ se logre. ¬ŅSer√° que nuestros gobernantes tienen un pensamiento a corto plazo? Si eso significa solucionar los problemas diarios de los ciudadanos, les doy la derecha. Pero lo dudo. Pocos piensan a futuro y en lo que se puede hacer por una ciudad que sigue paralizada en la l√≠nea del tiempo. Por eso sostengo el t√≠tulo: Paran√°, ¬°pero si est√°s igual!