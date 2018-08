Paraná en Bici, una necesidad

Henrik Kike Lundorf, el creador de Viking Bike Academy, leyó el anterior Miradas que escribí desde un ruego: "Hagan algo por la movilidad sostenible por favor".

Kike continúa trabajando en todo el país para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, sobre todo en los viajes cortos. En la cuenta de Facebook por donde comunica los proyectos escribió: "Paraná (Entre Ríos) padece de problemas con el tránsito vehicular y robos de bicicletas. Los problemas son los mismos que en cualquier otra ciudad en Argentina, y la solución también es fácil".

El especialista en crear políticas públicas para promover la movilidad urbana no motorizada, adelantó una parte de la receta para la capital entrerriana: "Crear calles para que el peatón, el ciclista y el transporte público tenga prioridad sobre el auto particular. Una ciudad para las personas es una ciudad más segura, no solo en materia de seguridad vial, sino también ante robos. Cuando hay gente (¡y ojos!) en la calle, el ladrón la tiene más difícil. Podemos solucionar el grueso de los problemas de movilidad en Paraná en seis meses, pero requiere voluntad política. ¿Se animan?".

La pregunta todavía retumba en el aire paranaense porque los encargados de dar las respuestas parecen estar ciegos.

A la disminución auditiva de los funcionarios hay que agregarle la parálisis de las personas que arriesgan todos los días sus vidas en las calles arriba de las bicicletas. Ellos esquivan la organización colectiva que los puede llevar a tener cierto grado de injerencia en las políticas públicas. Sobre el tema, Manuel Castells escribió un libro titulado Movimientos sociales Urbanos que editó Siglo XXI España en 1974. En la introducción, sobre las Urgencias de los movimientos sociales urbanos, en las sociedades industriales capitalistas, explica que dichos "movimientos sociales urbanos y no las instituciones de planificación, son los verdaderos impulsores de cambio e innovación de la ciudad".

La actual administración de Paraná construyó 500 metros de ciclovía en calle Maciá y a través del subsecretario de Infraestructura, Eduardo López Segura, se prometió sumar 35 kilómetros, pero pasó un año y nunca más se habló del tema.

La gestión de Blanca Osuna no sumó kilómetros. Es más, los interesados en la movilidad no motorizada todavía recordamos la ciclovía que intentó montar Guillermo Willy Federik en el Parque Urquiza y que a los pocos días levantaron por la orden de otro funcionario del mismo gabinete.

Entonces, como desde la política poco y nada, volvimos a llamar a la Facultad de Ingeniería de Transporte de la UNER para saber si había algún adelanto con respecto a la "movilidad urbana", pero recién entrará en la carrera dentro de dos años. Haciéndole caso a Castells habrá que encontrar en los movimientos sociales algunas herramientas para lograr cambios. Por estos días se están conociendo los talleristas que contarán sus experiencias, durante el viernes 7 y el sábado 8 de setiembre en el segundo Foro Argentino de la Bicicleta que se desarrollará en La Pampa.

El próximo mes, luego de escuchar todas las experiencias, seguro será mucho más fácil tomar una decisión para saber cómo seguir con esto de la movilidad en una ciudad para las personas. La creación del grupo Paraná en Bici es una movida ineludible como para empezar.