Nadie lo esperaba

Tras las PASO se vino la hecatombe en la Argentina. El día después de los números de las elecciones se puedo apreciar de un lado y del otro el asombro por la diferencia en el escrutinio.

Desde el oficialismo hablaban con cierta liviandad de que la derrota en la fórmula presidencial ante el Frente de Todos no era más de 5 puntos, como mucho. Mientras que desde la vereda de enfrente, es decir el kirchnerismo duro, confiaban en 7 u 8 puntos de ventaja entre los más optimistas.

Ni una cosa, ni la otra. Los números fueron contundentes, y hablaron por sí solos. Los Fernández superaron a Macri-Pichetto por casi 16 puntos, una barbaridad. Y aquí los encuestadores, analistas políticos y los gurús de estos menesteres no la vieron. No pueden explicar cómo pasó esto. Estos mismos expertos hablaban de un final abierto, de una diferencia mínima, de una elección histórica.

Lo cierto y concreto es que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, le dio una paliza que dejó al gobierno nacional en estado de shock.

En la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal tenía muy buena imagen, Axel Kicillof la dejó prácticamente sin chances para la reelección como gobernadora.

Juntos por el Cambio perdió mal. Desde el oficialismo no esperaban tener tan malos resultados, a lo largo y ancho del país –excepto Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– lo que seguramente no podrán revertir en las elecciones generales del mes de octubre.

El resultados en las PASO deja a Macri y compañía con un panorama muy poco alentador para poder achicar esa diferencia y buscar en el balotaje seguir gobernando el país por cuatro años más.

Lo más optimistas creen que las chances del Presidente son casi nulas, por no decir que su sueño de repetir es una utopía.

No es poca la diferencia y más en el contexto que ahora se encuentra el país desde lo económico y social. El ánimo ya no es el mismo y, más allá de toda estrategia electoral, desde el entorno del primer mandatario saben que la derrota no podrá esquivarse en octubre.

Algunos dicen que será por mayor diferencia y Alberto Fernández podría ser electo sin pasar por el balotaje.

Otros se escudan en que hay chances, pocas pero las hay, y buscarán achicar las diferencias para soñar con lo imposible.

Para Vidal y su gente, no hay más lectura que digerir la derrota. Aprender de los errores para empezar a construir una oposición que los lleve otra vez a gobernar la provincia de Buenos Aires.

Claro que hay malestar, que se disimula, porque en Cambiemos muchos esperaban que María Eugenia Vidal sea la candidata natural para el sillón de Rivadavia y no perder trágicamente con Kicillof.

Ni los cambios en el gabinete ni los anuncios económicos pueden salvar a un gobierno que fue insensible con el pueblo y que en las urnas le quitó todo el crédito que había logrado en 2015.

Está claro que Fernández, es decir Alberto, deberá encontrar el rumbo a un país que espera soluciones y no promesas de campaña.