Miradas: A las palabras se las lleva el viento

Lo sucedido en Patronato, donde no se habría cumplido con la palabra, es un buen disparador para saber por qué no se cumple con lo prometido en la sociedad.

En la Argentina , todos los días nos desayunamos con situaciones y hechos, que nos hacen repensar en los difíciles tiempos que estamos viviendo. Tal vez este problema del que hoy a proponer reflexionar, es pequeño frente a otros grandes dramas que nos golpean a diario. Pero para muestra un botón de lo que está pasando por estos días. ¿Hoy en esta sociedad tiene valor la palabra ? Habrá muchos que dirán que sí, y otros que no.

Para ello, siempre son buenos los ejemplos, para mostrarnos de cuerpo entero de lo que somos capaces de hacer o de no hacer.

Como disparador, recuerdo el planteo de los jugadores de Patronato que reclamaron un premio extra por haber ganado la Copa Argentina. No es que los jugadores de ese plantel que hizo historia en el fútbol argentino, un día se levantó y exigió algo que se les cruzó por la cabeza. No, tomaron como seria la propuesta formulada por los dirigentes que les prometieron un dinero que no estaba acordado, y que era justo disponer por llegar a una instancia impensada.

Qué pasó? El tiempo transcurrió y el dinero no se pagó. Lo reclamó el técnico que se fue, los jugadores que se desvincularon, e incluso confirmaron esta promesa, algunos valores que siguen en la actualidad.

Cómo se quiso cerrar la historia, con un clásico argentino: “Lo que no está firmado, no existe”. Y se dejó para un segundo plano, algo tan vital como la palabra empeñada.

El problema de la dirigencia de Patronato, es el fiel reflejo de gran parte de la sociedad, que tiene comportamientos de adolescente.

Carlos Quintana con la camiseta de Patronato.

No se hacen cargo de lo que dicen, prometen lo que se les ocurre con la idea de quedar bien, y luego en la primera de cambio, se desdicen, o bien tratan de minimizar lo sucedido. Lo que pasó en Patronato, pasa en otros clubes de fútbol, en instituciones intermedias y otros segmentos de la comunidad.

Tal vez lo mío parta de una ingenuidad casi utópica, donde en mi infancia observaba a los mayores simplemente decir con el valor de la palabra, lo que le debo se lo pago.“Mi palabra no necesita ser confirmada por un documento, soy una persona sería, que cumple”, recuerdo a un hombre de campo cuando pidió un adelanto de la cosecha en la cooperativa de la zona rural de Gualeguay.

Obviamente vendió el cereal, y abonó lo que había pedido a cuenta.

Esa imagen no se me borra más, el gerente de la empresa le dijo que no era necesario firmar nada, ya que el solicitante era una persona honorable. Es obvio que como esa persona hay miles y miles en la Argentina.

Qué pasó en el medio, para que a las palabras se le lleve el viento. ¿Cuándo se instauró la cultura de faltar a la promesa?

Por estos tiempos, es moneda corriente escuchar a nuestros políticos hablar de programas, planes, proyectos, obras, envueltos en discursos atractivos y demagógicos, pero que al pasar los años, vienen otros referentes con otros discursos más actuales, prometiendo lo mismo que sus antepasados.

En Paraná, Entre Ríos o la Argentina, cuántas veces se prometieron calles, puentes, soluciones habitacionales o terminar con determinados dramas que aquejan a la comunidad, y pasan los dirigentes y los años, y los inconvenientes están más vivos que nunca.

La palabra tiene un sentido, una expresión, un compromiso, es un documento sin firma, porque en el medio está la honorabilidad de la persona. Claro, habrá que entender, que en estos tiempos actuales, es establecer qué es ser honorable o no para nuestra sociedad.

Nos hemos criado en un mundo muy diferente, es cierto. Donde la cultura del trabajo y la honradez son el principal basamento de una persona.

Prometer y no cumplir, dar la palabra y luego desdecirse son prácticas actuales que deberían ser castigadas con mayor dureza por parte de la población.

Los ejemplos de honorabilidad, honradez han quedado en desuso. Incluso personas que tuvieron la suerte de estar en lugares públicos y fueron condenados por distintos

tipos de delitos, siguen caminando las calles como verdaderos héroes, o peor, como si nada hubiera pasado.

Una sociedad crece con valores que no se deben modificar. Casualmente, la Argentina cayó abruptamente en todos los niveles económicos, financieros, sociales, educativos y laborales. Algo pasó en el medio. Qué se dejó de practicar? Tendrá algo ver, entre otras cuestiones ¿la desvalorización de la palabra?