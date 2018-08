Los que luchan ganan

Los estudiantes de la escuela Almafuerte dieron una lección: lucharon y porque lucharon ganaron. Tuvieron iniciativas, hicieron hasta un video que publicaron en Internet y a más de uno le llegó por el Whatsapp o escuchó en alguna página el audio con esa canción que realizaron, un trap con el que volvieron a dar a conocer el problema que tenían: pagaban por el colectivo un precio que en el contexto económico actual los dejaba afuera de la escuela.

Pero el reclamo de los estudiantes llevó su tiempo. Los últimos días de junio se conoció el pedido del Centro de Estudiantes de la institución y al hacerlo público tuvo su repercusión. "Queremos y necesitamos una línea de colectivo urbana que nos traiga a la escuela y regrese a nuestras casas cada día, con un costo de pasaje accesible para los estudiantes, docentes y no docentes de nuestra institución. A nuestro pedido se suman la escuela de educación especial Zulema Embón y la escuela primaria Dominguito", se lee aún en el posteo que realizaron el 28 de junio. Contaron entonces que llegaban hasta la escuela en los colectivos de dos empresas interurbanas con un costo diario de entre 60 y 70 pesos, lo que implicaba un gasto mensual de hasta 1.400 pesos a lo que debían sumar el boleto para llegar a la terminal de Paraná. La preocupación ganó cuando llegaron las vacaciones, ante la incertidumbre de que algunos estudiantes se quedaran afuera de la escuela y no pudieran volver. Tras la explicación clara, llegó la iniciativa y no solo fueron a contar el problema a los medios de comunicación, se sacaron fotos –en todas se los ve contentos y sonrientes– hasta lograron el compromiso y el apoyo de docentes, directivos, y administrativos de la escuela.

Como la Escuela Normal Rural Almafuerte de La Picada depende de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el reclamo involucró hasta al mismo rectorado de la Uader. A principios de julio el rector Aníbal Sattler había tomado nota del caso y convocó a funcionarios a fin de encontrar una solución.

Días atrás, las dos empresas que hacen el recorrido hasta la escuela se comprometieron a ofrecer un descuento, destacaron que puede ser de hasta el 40% según la cantidad que se adquieran. El Instituto Becario, dice el parte oficial de la Uader, sumó su compromiso de acompañar a los estudiantes en la obtención de becas.

Se supo después que con el sistema, los jóvenes pagarán 17 pesos desde Paraná y unos 12 pesos aquellos que viven en Sauce Montrull y La Picada

"En la escuela pública se enseña a luchar y los estudiantes han tenido una experiencia del ejercicio de ciudadanía que ha sido un hecho educativo en sí mismo", dijo la directora Patricia Cabrera. Seguramente ahora velarán para que los acuerdos se cumplan. Mientras, se puede decir que no fue el trap en sí ni el video, no fue la foto o el posteo de facebook, tampoco fueron las notas en los medios de comunicación: fue la iniciativa de los jóvenes en su conjunto, fue la lucha, una herramienta para todos los tiempos que corren.